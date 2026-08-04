כוח נשי ב"ביחד": נפתלי בנט צרף ארבע נשים חדשות לרשימת המפלגה

יו"ר מפלגת "ביחד" וראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הודיע היום על צירופן של ארבע נשים חדשות לרשימת המפלגה לכנסת ול"נבחרת התיקון של מדינת ישראל". ארבע המצטרפות הן מנכ״לית המפלגה ברוריה נעים, ראש המשלחת הכלכלית בסין לשעבר אסתי קובו, ראש מטה הנשים של המפלגה עו"ד אורלי הראל, וראש מטה דוברי הרוסית הפילנתרופית אולסיה קנטור. בעקבות צירופן, מספר הנשים החברות כעת ברשימת מפלגת "ביחד" עומד על 17 נשים.

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המצטרפות החדשות מגיעות מתחומי הטכנולוגיה, הדיפלומטיה, הניהול והפילנתרופיה.

עו"ד אורלי הראל היא יזמת בתחומי הבינה המלאכותית הגנרטיבית והרפואה, לשעבר מקימת פורום "נשות ליכוד ירושלים". ברוריה נעים ארמן מכהנת כמנכ"לית המפלגה מיום הקמתה ובעבר שימשה כסמנכ"לית בנת"ע וכראש מטה שר התחבורה. אסתי איילון קובו כיהנה כראש המשלחת הכלכלית לסין ועלתה לארץ במסע מפרך מאתיופיה דרך סודן. אולסיה קנטור היא יזמת חברתית שהקימה בעקבות טבח ה-7 באוקטובר את מיזם "לב אש" לטיפול במתמודדי פוסט-טראומה.

יו"ר מפלגת "ביחד" וראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, בירך על המהלך ואמר: "נבחרת התיקון של מדינת ישראל מקבלת חיזוק משמעותי עם צירופן של אורלי, ברוריה, אסתי ואולסיה - פסיפס ישראלי אמיתי של נשות עשייה מהשורה הראשונה, כל אחת בתחומה. במפלגת "ביחד" יש רוב נשי ולא בגלל המגדר, אלא בגלל החלטה פשוטה שקיבלנו כשיצאנו לדרך - לצרף את הטובים והטובות ביותר. ביחד נתקן."