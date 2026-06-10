פרסום ראשון: "חוק המינויים", אחד החוקים הדרמטיים של הקואליציה אושר היום (רביעי) בקריאה טרומית במליאת הכנסת. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם הערב (רביעי) לראשונה את ההתערבות והלחץ של ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עדן נורדן, לקדם את החוק.

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ל-i24NEWS נודע, כי ראש הסגל החדש של ראש הממשלה לחץ על חברי ליכוד ועל חברי כנסת חרדים לאשר את "חוק המינויים" בטרומית - כבר השבוע - ולהביאו לאישור סופי לפני הבחירות.

מדובר בחוק דרמטי, שיאפשר להדיח אחרי הבחירות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, ובכירים נוספים. "חוק המינויים" נוסח על ידי נורדן עצמו, טרם כניסתו לתפקיד. "זה החוק הכי חשוב של הימין, זה יאפשר לנו למנות כמו בארצות הברית", אמר לחברי הכנסת.

עם זאת, גורמים בקואליציה תוהים אם נכון לקדם חוק, שבמידה ונתניהו יפסיד בבחירות, יביא להדחת כל המינויים האחרונים.