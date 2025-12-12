סקר i24NEWS: מי צריך לעמוד בראש מחנה מתנגדי נתניהו?

סקר i24NEWS שנערך על ידי מכון דיירקט פולס ושודר הערב (שישי) בקבינט שישי, בדק את עמדת הציבור בנוגע למי צריך לעמוד בראש מחנה מתנגדי נתניהו. שאלה נוספת שנבדקה היא "אם יאיר לפיד ימשיך לדשדש בסקרים סביב אחוז החסימה, האם הוא צריך לפרוש כדי לא לבזבז קולות למחנה מתנגדי נתניהו?".

על השאלה "מבין האישים הבאים, מי לדעתכם צריך לעמוד בראש מחנה מתנגדי נתניהו?", 39% השיבו נפתלי בנט, 28% ענו אביגדור ליברמן, 20% אמרו יאיר גולן, והשאר - 13% - אמרו יאיר לפיד.

בקרב מצביעי האופוזיציה, הממצאים אפילו יותר מעניינים. 50% מהנשאלים אמרו כי בנט צריך לעמוד בראש מחנה מתנגדי נתניהו, 22% אמרו יאיר גולן, 21% השיבו אביגדור ליברמן, והשאר - 7% בלבד - אמרו יאיר לפיד.

שאלנו גם: "אם יאיר לפיד ימשיך לדשדש בסקרים סביב אחוז החסימה, האם הוא צריך לפרוש כדי לא לבזבז קולות למחנה מתנגדי נתניהו?". 45% השיבו שכן, 37% השיבו שלא - ו-18% אמרו כי אינם יודעים.

על השאלה "האם אתם בעד או נגד מינוי קצינים שלקחו חלק בקמפיין הסרבנות לתפקידים בצה"ל?", 55 אחוזים מהנשאלים ענו כי הם נגד, 38 אחוזים השיבו כי הם בעד, והשאר לא יודעים.

כשנשאלו "אם אחים לנשק יביעו חרטה על קמפיין הסרבנות - האם לדעתכם צריך למחול להם?", 47 אחוזים השיבו כי הם סבורים שכן, 44 אחוזים אמרו שלא, והשאר לא יודעים.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-10 בדצמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 518 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.3% ± בהסתברות של 95%.