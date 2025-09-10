לאחר שאיימו בהתנגדות לתקציב: הישג למשרד לביטחון לאומי

מומלצים -

לאחר שחברי כנסת מטעם מפלגת עוצמה יהודית איימו היום (רביעי) כי יצביעו נגד כל העברות התקציב - נפתרה המחלוקת בקואליציה עם הישג למשרד לביטחון לאומי. כ-160 מיליון שקלים יועברו לימי מילואים לשוטרים, ועוד סוכם כי יחזרו לשולחן המשא ומתן על מנת להחזיר את התקציבים שנלקחו ממשרד הנגב והגליל וממשרד המורשת.

מוקדם יותר שר בעוצמה יהודית אמר ל-i24NEWS: "נתנגד לתקציבים כמחאה על התנהלות האוצר שקיצצו תקציבים שיועדו לנושאי ביטחון ולפריפריה".

מוקדם יותר היום הושג רוב לאישור תקציב המלחמה במליאת הכנסת, זאת למרות הצהרת מפלגת "יהדות התורה" כי יתנגדו למהלך. כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן פרסם הבוקר לראשונה את הפרטים, לפיהם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הפעילו לחצים על חבר הכנסת משה גפני להימנע בהצבעה, ובכך לאפשר את אישור את התקציב במליאת הכנסת.

הוא עלה להתייעצות רבני דגל התורה שהורו לו שלא להתנגד אך לשיקולו האם להימנע או לתמוך. מדובר בקופסא תקציבית בסך של 30 מליארד שקלים, שנועדה לצרכי המלחמה.עם איראן.

ח"כ גפני הגיב: "אני שומע פרסומים שונים על אופן ההצבעה שלנו היום בכנסת בנושא התקציב - אני רוצה לומר שאנחנו דואגים לכם, לתלמודי התורה וללומדי התורה בארץ כדי שיהיה לכם תנאים טובים ושתוכלו ללמוד ולצמוח גדולים בישראל, ועד לרגע זה לא התקבלה ההחלטה אצל גדולי ישראל איך נצביע היום בכנסת".

ל-i24NEWS נודע כי בעקבות אי ההסכמות עם הקואליציה, מנהיגי מפלגת "דגל התורה" הורו לחבריה להימנע בהצבעה על תקציב הביטחון בקריאה הראשונה. התיקון שיובא היום להצבעה הוא לצרכי מערכת הביטחון בלבד, ואין בו קיצוץ בסעיפים האזרחיים כלל. טרם ההצבעה בוועדה ובקריאה השניה והשלישית - יורו גדולי התורה על אופן ההצבעה.