ראש הממשלה בנימין נתניהו חולל סערה הערב (ראשון) לאחר שהודיע כי החליט להשאיר בתפקיד את ראש הסגל הזמני שלו, עו"ד זיו אגמון, בעקבות התנצלות על התבטאויותיו הבעייתיות עד שיימצא לו מחליף. זמן קצר לאחר מכן, ח"כים בליכוד זעמו על כך ונתניהו התקפל והודיע כי אגמון יסיים את תפקידו בימים הקרובים.

נתניהו הודיע על מינויו של עידו נורדן, אולם הוא מיועד להיות ראש הסגל במקום ברוורמן. מאחורי הקלעים, שרה נתניהו דחפה את המינוי. מקורות בלשכה אומרים שהיא זו שהכניסה אותו ללשכה, הוא ייעץ לאחרונה וכן בחנו אותו.

כאמור, הסערה החלה לאחר שראש הממשלה מסר מוקדם יותר: "קיבלתי את התנצלותו של זיו אגמון. הדברים שיוחסו לו לא היו צריכים להיאמר, וטוב שנאמרה עליהם התנצלות ברורה. אני מכיר את זיו תקופה ארוכה, ולא נחשפתי מצידו לכל גילוי של גזענות. ההפך הוא הנכון. מתוך ההיכרות העמוקה שלי עם פועלו, מקצועיותו ונאמנותו למדינה, ביקשתי ממנו להמשיך בתפקידו עד שיימצא לו מחליף ראוי".

ח"כ אלי דלל מהליכוד, שנגדו הופנו חלק מדבריו של אגמון, מחה על החלטת רה"מ להשאירו בתפקיד: "אדוני ראש הממשלה, אם קיבלת את התנצלותו של זיו אגמון, מדוע בכלל צריך להחליף אותו?! ואם צריך להחליף אותו, שום טיעון של צורך ביציבות לא יכול להצדיק הישארות של אדם כזה בתפקיד אפילו לא לדקה נוספת. אני מבקש ממך להתייחס אלינו באופן יותר רציני".

ח"כ משה סעדה, גם הוא מהליכוד, אמר ל-i24NEWS: "לא ראוי להחזיר אותו לתפקיד. טוב עשה שהתנצל ולקח אחריות אך לא יכול לשמש בתפקיד ציבורי יצוגי ומשמעותי אפי לא יום אחד. לא ניתן לנרמל התנהלות כזאת גם לא באופן זמני".

גם ח"כ אביחי בוארון טען: "‏זיו אגמון לא יכול להישאר בתפקידו. ‏אמנם אגמון התנצל וכבר אמרו חז״ל: מודה ועוזב ירוחם, אבל את הגזענות יש לבער. 'ירוחם' אין הכוונה להמשיך שירותו של אדם שפגע בכבוד הציבור, בכבוד חברי הליכוד ובוחריו ובכבוד חה״כ של הליכוד בדגש על רה"מ".

סגן יו"ר הכנסת ח"כ אליהו רביבו תקף: "אי אפשר לירוק לנו בפנים ולהסביר שזה גשם! בשבוע האחרון קיבלתי מאות פניות מבוחרי ליכוד בני עדות המזרח שסרבו להאמין שאדם שפל כזה יקבל גיבוי מלמעלה. אני חוזר ואומר כל מי שיבחר להשאיר אותו בסביבתו או כשלוחו חושב כמותו, נקודה".

גם יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה: "נתניהו שוב הוכיח שהגזענים הכי גדולים במדינה נמצאים בלשכת ראש הממשלה. בושה וחרפה. עליבות שאין כמותה".

יו"ר מפלגת "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן אמר: "האם זו החלטה סבירה או שזו תוצאה של איומים לפתוח את הפה מצד מקורבו?".

כזכור, אמירותיו של אגמון כללו התבטאויות גזעניות ומתקפות על חברי כנסת, ואף על ראש הממשלה עצמו. לפי הפרסום, אגמון אמר בין היתר על חברי כנסת של הליכוד: "ואטורי זה בבון, רביבו – מרוקאי מפגר. אלי דלל – כלומניק". על עולים ממרוקו הוא אמר: "לא טוב שפתחו אותה לתיירות, עכשיו אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו. מאפריקה. בבון זה קוף". על נתניהו עצמו אמר, אחרי טבח השבעה באוקטובר: "הליכוד גמר את הקריירה. צריך שהמצרים יפרסמו את ההקלטה של השיחה עם ביבי - הוא גמור... ביבי סיים, הוא חייב ללכת הביתה".

בעקבות פרסום הדברים אגמון החליט לפרוש מתפקידו בלשכת ראש הממשלה. בהודעת הפרישה אמר שהדברים נאמרו בטרם נכנס לתפקיד. כמו כן אמר: "הציטוטים שהועברו הוצאו מהקשרם וכל מטרתם הייתה לייצר לי רצח אופי ולפגוע בראש הממשלה אותו אני משרת. אנחנו בימים גורליים שדורשים מכולנו עמידה איתנה מתוך אחדות ושותפות גורל. אולם משנוכחתי לגלות כי קודמתי לקדמת הבמה בעל כורחי, ונוצר סביבי שיח מפלג, החלטתי להודיע לראש הממשלה על סיום תפקידי ופרישה מהחיים הציבוריים".