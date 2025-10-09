"שהגיענו לזמן הזה": במערכת הפוליטית מגיבים להסכם טראמפ

במערכת הפוליטית הגיבו הבוקר (חמישי) לעדכונים הליליים על הגעה להסכמות בשלב הראשון להסכם טראמפ בין ישראל לחמאס. יו"ר ש"ס, אריה דרעי, אמר כי הוא "מודה לה' יתברך על ההסכם ההיסטורי לשחרור אחינו החטופים", וציין כי הוא "מתפלל שנזכה לקיים 'ושמחת בחגך והיית אך שמח'".

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הודה ללוחמים בסדיר ובמילואים, "הגיבורים שקפצו עוד בבוקר השבעה באוקטובר ולא נחו מאז בדרך להגן על המדינה ולהשיב את החטופים", עוד טרם זאת, הודה בפוסט ברשת X לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ: "אנחנו מחכים לילדים שלנו בקוצר רוח", כתב באנגלית.

ראש הממשלה נתניהו הודיע בשעות הלילה כי יביא במהלך היום את המתווה לאישור הממשלה. השר אלי כהן, אמר כי ההסכם "מבטיח שחמאס לא יקח חלק בשלטון בעזה, יפרק את ארגון הטרור מנשקו ויביא להשבת כל החטופים בשלב הראשון". שר הביטחון כ"ץ: "ברכה ענקית על ההסכם לשחרור החטופים, כל העם מצפה ונרגש".

כאמור, נשיא טראמפ הודיע הלילה רשמית כי הושגו הסכמות בין ישראל לחמאס על השלב הראשון בהסכם לסיום המלחמה והשבת החטופים. בהודעה ברשת החברתית שלו, כתב כי הוא "כל בני הערובה ישוחררו בקרוב מאוד, וישראל תסיג את כוחותיה לקו מוסכם כצעדים הראשונים לקראת 'שלום חזק', עמיד ונצחי. זהו יום גדול לעולם הערבי והמוסלמי".

במטה משפחות החטופים הגיבו להסכם, ואמרו כי הם "מקבלים את הידיעה בהתרגשות, בציפייה ובחשש. זוהי התקדמות חשובה ומשמעותית בדרך להשבת כולם, אך המאבק שלנו טרם הסתיים ולא יסתיים עד שובו של החטוף האחרון", הבהירו.