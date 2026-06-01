לפיד לאיזנקוט: "בוא תצטרף אלינו. החיבור ינצח את הבחירות ויציל את המדינה"

‎יו"ר סיעת "יש עתיד" יאיר לפיד פנה היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה ליו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט בקריאה: "בוא תצטרף אלינו. החיבור בניינו ינצח את הבחירות ויציל את מדינת ישראל".

"אתה איש של ערכים", הוסיף לפיד. "אתה איש של אהבת הארץ, אני מאמין בכוונותיך הטובות, אני מעריך את היכולות שלך... המדינה הזו, ישראל אהובתנו, זקוקה להתחלה חדשה. זקוקה לאיחוד. זקוקה לממשלה שתתן לה שקט ויעילות והגינות וערכים. כדי שזה יקרה, כדי שנוכל לאחד את המדינה, הצעד הראשון, ההכרחי, החיוני, הוא לאחד קודם כל את המחנה הלאומי-ליברלי, הציוני, של פטריוטים אוהבי ישראל. בלי זה לא נוכל לנצח".

יו"ר מפלגת "ישראל ביתנו" אביגדור התייחס בישיבת סיעתו להעמקת הפעילות בלבנון: "היינו צריכים להפציץ ברובע הדאחייה מזמן, ולא רק להפציץ, היינו צריכים לשטח את הדאחייה מזמן. הדרג המדיני קושר את ידיהם של חיילי צה"ל בצפון. לא יכול להיות שהחיילים והחיילות שלנו הפכו קורבן של אינטרסים כלכליים גלובליים או של הניסיון להסדיר את סוגית מיצרי הורמוז".

בהתייחס להפגנות החרדים בימים האחרונים, אמר ליברמן כי "אנחנו במציאות של קוטב צפוני וקוטב דרומי. מצד אחד בריונים שהוכיחו אתמול שיש להם את כל היכולת להיות לוחמים טובים, מרביצים, שורפים, קופצים, ומצד שני באמת חיילים שעושים את מה שמוטל עליהם, אבל בניגוד לעמדת הצבא". לבסוף קרא: "מה שקורה בצפון זה בלתי מתקבל על הדעת... אחרי מבצע ליטני בשנת 78, עשינו אין סוף מלחמות ומבצעים, מספיק! רק הכרעה, זו העמדה היחידה שאני מצפה לשמוע ממשלת ישראל".