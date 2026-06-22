ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר היום (שני) בפתח ישיבת סיעת יש עתיד כי צריך שתקום ממשלה שעובדת בשביל האזרחים ולא בשביל עצמה. "בנט ואני ביחד, נעשה את כל הרפורמות הגדולות שכולם פחדו מהם. צריך לתקן את המדינה, לגייס חרדים, להעביר חוקה ולשקם את יחסי החוץ של ישראל", הוסיף.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ראש האופוזיציה אמר בנוסף כי יחד עם ראש הממשלה לשעבר בנט "נגייס חרדים, נחזיר את הביטחון לרחובות ונוריד את יוקר המחיה". לפיד שיתף כי השניים נפגשו אמש עם ראשי מטות מהארץ: "אנחנו שמחים על החיבור, מאמינים שזו הדרך הנכונה - איחוד של המרכז מאחורי מנהיג הימין הליברלי".

לאחרונה פרסמנו הקלטות בלעדיות של יונתן שלו, אחד המועמדים המסקרנים מטעם הרשימה של בנט לבחירות הקרובות. בחוג בית שקיים המועמד הצעיר, הודה בקולו כי החיבור ללפיד הביא לצניחת המנדטים בסקרים, והאשים את איזנקוט בפגיעה בביטחון המדינה: "קיבלנו הצעה מאיזנקוט... קיבלנו הצעה גם מליברמן גם מיאיר לפיד וגם עם יאיר גולן דיברנו, עם כל המפלגות אבל... כשבנט לא עומד בראש פה הסכנה האמיתית".

"האיחוד עם לפיד הוריד אותנו בסקרים, מי שלא מתחבר אלינו מסכן את ביטחון המדינה, מסכן את מדינת ישראל נקודה. כל יום שאיזנקוט מתמהמה עם זה המדינה נפגעת, כי כשבנט חלש, הגוש נחלש..המועמד לראשות הממשלה זה בנט ולא יאיר וזה בסדר גמור", הוסיף יונתן שלו.