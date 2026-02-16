באופוזיציה רותחים על לפיד: "עושה קמפיין גוועלד, מרגיש שהוא גמור"

לאחר שאמר היום (שני) כי הוא "לא בטוח שהגוש שלנו ינצח בבחירות" - באופוזיציה זועמים על יאיר לפיד. גורמים באופוזיציה אמרו ל-i24NEWS כי לפיד "עושה קמפיין גוועלד כי הוא מרגיש שהוא גמור".

כאמור, ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס היום לבחירות בפתח ישיבת סיעתו יש עתיד, כשאמר: "לא בטוח שהגוש שלנו ינצח בבחירות, אם לא נתעשת - נפסיד".

"להקים ממשלה זה לא תחביב - זה מקצוע", אמר. "אני היחיד במחנה שעשה את זה. יש רק שאלה חשובה אחת בשנה הזו: איך מנצחים. יש עתיד היא המפתח לניצחון. רק לנו יש את המכונה והפעילים שמנצחים בחירות. זה לא הזמן להימורים. צריך ללכת על-בטוח"

"במשך קרוב לשנתיים בכל פעם שנכנסתי הנה ושאלתם אותי על הבחירות הבאות, אמרתי: 'אנחנו ננצח'. אנחנו, כלומר הגוש, המחנה הליברלי. אני כבר לא יכול לומר את זה", הוסיף לפיד. "הסקרים שמתפרסמים, וגם מחקרי עומק מאוד מדאיגים שלא פורסמו, אומרים שכבר ממש לא בטוח שננצח. אם נמשיך לעבוד אחד נגד השני - נפסיד".

"אתה לא מנצח בחירות בזה שאתה מדבר כל הזמן על כמה האופוזיציה נכשלה רק בשביל לגלח עוד מנדט מיש עתיד. אם יש עתיד לא תהיה חזקה, המחנה לא ינצח. אם אנחנו רוצים לנצח בבחירות, שהולכות להיות הבחירות הכי קשות והכי קריטיות שהיו פה מאז ומעולם, נגד יריב שאין לו שום בעיה לרמות ולשקר ולנסות לגנוב את הבחירות, אנחנו צריכים להציב מולו מכונה אימתנית, שלא רואה בעיניים".

"כשאתם מצביעים יש עתיד אתם בטוחים במאה אחוז שלא נתכופף ולא נכנס לעוד ממשלה של נתניהו. לא נתכופף ולא נקים ממשלה עם החרדים שתמשיך עם הסחטנות וההשתמטות. אם נעשה את כל מה שצריך, גם אז לא בטוח שננצח - אבל לפחות נתנו לעצמנו סיכוי", הדגיש לפיד.