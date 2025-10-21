"תתחילו לעבוד - אנחנו נרצחות": הוויכוח הסוער בכנסת

הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי קיימה היום (שלישי) דיון במאבק באלימות וברצח נשים. עומר הסקל, מעמותת בונות אלטרנטיבה, דרשה לחדול את הדיונים ולהתחיל לעבוד בשטח. "בזמן שאנחנו יושבות פה ומתפלפלות ומעונבות, אנחנו נרצחות", אמרה.

עורכת הדין ורדית אבידן, מנהלת המערך המשפטי בתנועת ויצו, אמרה כי מדד האלימות כלפי נשים עולה ואחוזי התפוסה במקלטים של במקלטים של התנועה נמוכים. "ראיינתי 50 עורכות דין לענייני משפחה מנוסות ואף אחת לא הייתה מודעת לחוק האיזוק האלקטרוני", אמרה. יו"ר הוועדה, פנינה תמנו שטה, כי ישנה עלייה גבוהה במספר הנשים שנרצחו באמצעות כלי ירייה, כשמרבית המקרים הם "באקדח ללא רישוי".

"40% מהנרצחות ניגשו לרשויות ושמו תקציבים אבל אין פתרון, הרצח של מירן משדרות לא נותן לי מנוח כי שומעים שהיא התקשרה ומשהו לא עבד", אמרה תמנו-שטה. יו"ר הוועדה, אמרה כי המשטרה לא מתייחסים לאירועים אלו מספיק ברצינות: "יש מקומות עם קשרים ולא מרחיקים אותם, יש פה משהו מטורלל ואתם לא מצילים נשים שביקשו עזרה ונרצחו".

חברת הכנסת בן ארי ציינה כי "אנחנו באווירה מאוד אלימה, גם האירוע כלפי אתמול במליאה וגם אירוע הדרבי. אין בעל בית, ראיתם מה קורה בנגב עם נתונים שלא היו מעולם". ויכוח פרץ בוועדה לאחר שבן ארי פנתה ליועצו של בן גביר ושאלה "מה אתם עשיתם למנוע שיא ברצח נשים?", השיב לה היועץ לשר לביטחון לאומי: "עשינו בשבעה חודשים מה שלא עשית בשנתיים ובגלל זה את קורסת בסקרים".

סנ"צ ענת יקיר, נציגת המשטרה, אמרה כי "כלל המקרים על רצח נשים מגיעים למפכ"ל". יו"ר הוועדה תמנו-שטה השיבה לה: "יש לכם כשל במערכת, אני מכירה אישה שהגישה תלונה והיא חזרה בה. זה לא מדליק נורה אדומה במערכת?". סנ"צ יקיר השיבה לה כי "הנושא מטופל בקשב מקסימלי ברמת סטווסים בדרגות הבכירות ביותר - עם מעקב נשים בסיכון".