החלטת בג"ץ מאמש (ראשון) להתיר תפילה בכותל המערבי לעד 100 איש בו-זמנית, הציתה דיון סוער בקבינט - והשרים תקפו בחריפות את בית המשפט המשפט העליון.

שר המשפטים יריב לוין פתח ואמר כי "צריך לקבל החלטה שבית המשפט לא הקובע, אלא רק פיקוד העורף, המשטרה צריכה להישמע לפיקוד העורף ולהגביל את האירועים, זה לא נתפס שבית משפט מתעלם מהגורם הביטחוני". בהמשך הוסיף לוין ביקורת על היעדר נשיאה באחריות מצד המערכת המשפטית: "אין להם שום אחריות - אם יפגעו אזרחים מנפילת טיל זה עלינו".

השר איתמר בן גביר תמך בעמדת לוין והוסיף כי "במקום שבו פיקוד העורף מאפשר, אי אפשר להפלות בין מפגיני הבימה לעולי ההר ועולי הכותל. אני תמכתי בהחלטה לבקש מאנשים לא להגיע לכותל ולהר הבית, אבל מהרגע שבית משפט אפשר בקפלן צריך לראות איך לאפשר בכותל ובהר עם מרחב מוגן - מבלי לסכן אנשים".

שר החוץ גדעון סער: "מסכים עם יריב, למעט שזו הממשלה שקובעת ולא פיקוד העורף. אנחנו הדרג המדיני, השיקולים שלנו יותר רחבים".

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי הוא "לא מבין את בית המשפט" והוסיף: "הם יצרו אפקט שעכשיו הכל פרוץ".

השר בן גביר: "גם הפרקליטות עושה מרד ולא מעבירה את העמדה שלנו לבית המשפט. בתגובה הייתי צריך להיכנס לדיון ולהציג את העמדה שלי - זה לא נורמלי. הפרקליטות צריכה לייצג את העמדה שלנו והם מתנהלים כאילו הם מייצגים בנפרד". מנגד, המשנה ליועמ"שית שרון אפק אמר כי "בית המשפט לא החליט החלטה סופית, יש עוד דיון ביום חמישי".

לבסוף הנחה נתניהו: "נוציא הודעה מטעם הקבינט לבג"ץ כי מי שמחליט את סידורי הביטחון במלחמה זה פיקוד העורף".

כאמור, בג"ץ קבע אמש בתום דיון שנערך כי יתאפשר תפילה בכותל עד 100 איש בו זמנית. בנוסף הוא הוציא צו על תנאי לפיקוד העורף והקרן למושרת הכותל לגבש מדיניות שתאפשר שמירה על חופש הפולחן והדת וגם להתגונן בזמן אזעקות, נקבע דיון ליום חמישי.

זעם השרים התעורר בעיקר לנוכח הפער שנוצר מול אישור קיום ההפגנה בכיכר הבימה, שם אישר בית המשפט נוכחות של 600 איש. זאת, למרות שבניגוד לכיכר הבימה הסמוכה לחניון תת-קרקעי המשמש כמרחב מוגן ענק, בכותל המערבי אין מענה מיגוני דומה למספר רב של אנשים.

בדיון שנערך על פתיחת הכותל המערבי, נשיא העליון יצחק עמית אמר כי האחריות מונחת בידי פיקוד העורף, אך הדגיש כי יש לאזן בין שיקולי ביטחון לבין זכויות יסוד. לדבריו, המשפט המנהלי מחייב בחינה של המציאות המורכבת של מלחמה מתמשכת לצד שמירה על חופש הדת והפולחן.

עמית ציין בדיון כי "הכול עניין של איזונים", והוסיף כי קיים הבדל בין מרחבים ציבוריים שונים, אך הביע תחושת אי נוחות מכך שהכותל, "ציפור הנפש של העם היהודי", עמד ריק במהלך ברכת הכהנים.