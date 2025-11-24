רוטמן לחש ליועץ המשפטי באוזן - הוא השיב: "אל תאיים עליי"

ועדת החוקה מתכנסת היום (שני) לדיון בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, זאת כהכנה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת.

בתחילת הדיון, יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן פונה ליועץ המשפטי של הוועדה, גור בליי, ולוחש לו משהו. בתגובה, בליי צעק: "אל תאיים עלי".

ערוץ הכנסת

שר המשפטים לשעבר דן מרידור אמר בדיון בוועדה כי "אנחנו נמצאים בתקופה בה יש ניסיון לשנות חללוטין את המשטר בישראל ללא דמוקרטי", לו השיב היו"ר רוטמן: "אין למישהו ספק בדבר עמדותיות הפוליטיות של השר לשעבר, ויש לשמוע את דבריו בהקשר זה".

על פי הנוסח בהצעת החוק של יושב ראש הוועדה, ח"כ שמחה רוטמן מהציונות הדתית, תפקיד היועמ"שית יפוצל לשלושה - יועץ משפטי לממשלה, תובע כללי, ומייצג המדינה בערכאות. כמו כן מוצעים שינויים משמעותיים בדרכי המינוי, תנאי הכשירות, משך הכהונה והסמכויות של כל אחד מבעלי התפקידים.

בהמשך הוועדה צפויה לדון גם בהצעת החוק של ח"כ חנוך מלביצקי ממפלגת הליכוד על הפרדת הייעוץ המשפטי לממשלה ומוסד התביעה הכללית.