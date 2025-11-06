"להכניס את צה"ל ושב"כ לערים": בן גביר וזיני התעמתו בקבינט

במהלך דיון הקבינט שהתקיים הלילה (חמישי), ביקשה השרה סטרוק מהרמטכ"ל אייל זמיר שלא לקצץ בתקני לוחמי ההגנה המרחבית (הגמ"ר) ביהודה ושומרון. זמיר, נענה לבקשתה והחליט להחזיר את התקנים - ולבטל את הקיצוץ שתוכנן בהם.

בנוסף, בזמן דיון על הפשיעה והנשק הלא חוקי, קרא השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר "להכניס גם את שב"כ והצבא לתוך הערים, המשטרה עושה עבודה טובה וחשובה אך אין לה די כלים" ודרש מעורבות של גופי הביטחון. ראש השב"כ זיני השיב לו: "צריך להיזהר לא להכריז על כל אזרח עם נשק כטרוריסט".

השר בן גביר השיב לו כי יש צורך בכך: "כל מי שיש לו נשק לא חוקי הוא טרוריסט, חייבים להכניס את שב"כ לעניין". ראש הממשלה נתניהו אמר בתגובה לשנתיים כי "לא מעניין אותי אם יש טענות של יועצים משפטיים, צריך לרכז את כולם להיאבק בנשק הלא חוקי, כולם יהיו שותפים - צה"ל, שב"כ והמשטרה".