קרב הבלימה למנוע את פיזור הכנסת: ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה לחרדים במסר במהלך הדיון בקבינט המצומצם - "יש דברים לסיים", כך דיווח הערב (ראשון) כתבנו הפוליטי נדב אלימלך ב"מהדורה המרכזית".

נתניהו בעצם רוצה להפעיל לחץ על חברי הכנסת החרדים דרך ראשי הקואליציה שנכחו בדיון, כדי שלא יפזרו את הכנסת בסופו של דבר. במקביל, הוא מבין שהחלטה בעניין הזה לא תתקבל ביום רביעי הקרוב אלא בקריאות המאוחרות יותר - השנייה והשלישית, שלכך יש עוד זמן. עם זאת, המסר המרכזי שלו לחרדים הוא אנחנו נמצאים במצב ביטחוני מורכב. מסרים דומים הועברו לבית הרב לנדו.

נזכיר כי היום דיווחנו שהמפלגות החרדיות בוחנות מחדש את כוונתן להביא לפיזור הכנסת השבוע. הדבר מגיע בעקבות מסרים שהעביר ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפיהם הוא פועל להבטחת רוב לחוק הגיוס ויעביר אותו כבר מחר.

גורמים בקואלציה טוענים כי יו"ר מפלגת ש"ס, אריה דרעי, כבר הודיע כי הוא לא יתמוך השבוע בפיזור הכנסת לאור מאמצי ראש הממשלה. במקביל, גם יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, התחייב לחרדים להביא את החוק להצבעה במליאה בתוך שבוע בלבד.

חברי הכנסת של דגל התורה הונחו אמש על ידי הרב לנדו ש"לא להיגרר למשחקים פוליטיים" ולתמוך בפיזור הכנסת ביום רביעי הקרוב.