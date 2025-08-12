"חוק גיוס - תוך חודש": המהלך של נתניהו - ותשובת החרדים

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו מנהל בימים האחרונים שיחות עם חברי כנסת חרדים ומודיע כי הוא מצפה שיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יציג נוסח מחודש לחוק הגיוס בתוך חודש - כך פורסם הערב (שלישי) במהדורה המרכזית i24NEWS .

המהלך מגיע על רקע מעצרי תלמידי ישיבות עריקים - שעליהם יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הבהיר כי כל עוד המעצרים נמשכים, אין טעם לדון בהסכמות בנוסח החוק.

כמו כן, יו"ר ועדת חוץ וביטחון הנכנס, בועז ביסמוט, שוחח עם נציגי החרדים ומנסה לגבש פתרון, אך החרדים מביעים ספקנות בנוגע להצלחתו להשיג נוסח פשרני יותר מזה שהציג אדלשטיין.

ביסמוט הודה כי פרסום הנוסח וההסכמות שהושגו עם היועמ"שית עלולים להקשות על העברת החוק, בעיקר מול בג"ץ.