לצורך "פגישת סנכרון ותיאום מהלכים": איזנקוט פנה לבנט, גולן וליברמן

יו"ר מפלגת "ישר!", גדי איזנקוט, פנה הבוקר (שני) לראשי מפלגות האופוזיציה - נפתלי בנט (ביחד), אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו) ויאיר גולן (הדמוקרטים) - לקביעת פגישת תיאום. בהודעת איזנקוט, ראש האופוזיציה יאיר לפיד, שהפך אמש למספר 2 ברשימת "ביחד" של בנט, לא אוזכר וכך גם ח"כ בני גנץ, יו"ר כחול לבן.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כאמור, הפנייה מגיעה פחות מ-24 שעות לאחר ההכרזה הדרמטית על איחוד בין מפלגת "יש עתיד" למפלגת "בנט 2026" תחת המותג "ביחד" בראשות נפתלי בנט. למרות שגדי איזנקוט בירך אמש על המהלך והגדיר את השניים כ"שותפים לדרך". לפי הודעת לשכתו, המטרה היא להבטיח ניצחון באמצעות "61 קולות ציוניים וממלכתיים".

במסיבת העיתונאים שנערכה אמש, הצהירו בנט ולפיד כי איחוד הכוחות נועד "לשים סוף לקרבות הפנימיים" ולהקים ממשלה מקצועית שתתמקד בשיקום המדינה. בנט התחייב כי ביומו הראשון בתפקיד תוקם ועדת חקירה ממלכתית לטבח שבעה באוקטובר ויקודם חוק שירות לכולם. הוא אף פנה ישירות לגדי איזנקוט ואמר כי "דלתנו פתוחה עבורך".

אמש, באירוע השקת ספרם של יואב לימור ואורן נהרי, נאם איזנקוט והמשיך באותו הקו: "נפתלי בנט ויאיר לפיד הם שותפים שלי לדרך, הם קיבלו החלטה ואני מברך אותם. המטרה היחידה שנמצאת לנגד עיניי ואמרתי את זה לשניהם הערב, זה ניצחון של קואליציה ציונית ממלכתית. קואליציה של תקווה בבחירות הקריטיות ביותר שהיו למדינת ישראל מאז הקמתה ואני מקווה שזו תהיה המטרה של כלל השותפים.

"כדי שהניצחון הזה יקרה, צריך להביא עוד קולות - זה המבחן היחיד שלנו. כל חיבור צריך להיבחן לפי זה, באחריות, בשיקול דעת ובעיתוי הנכון. אני מחויב לייצר הנהגה ראויה וטובה שתפעל למען כל אזרחי ישראל ותביא לשינוי ושיקום שהמדינה שלנו כל כך זקוקה להם", חתם.