משרד רה"מ ביקשו להסיר את המילה טבח מהחוק להנצחת 7.10

ועדת החינוך אישרה היום (שלישי) מיזוג של הצעת החוק הפרטית והממשלתית לזיכרון והנצחת למתקפת ה-7 באוקטובר, כאשר ממשרד ראש הממשלה ביקשו להסיר ממנה את המילה "טבח". "כמו שמאורעות תרפ"ט נקראו כך - ולא טבח תרפ"ט", נמסר. הבקשה עוררה את זעם המשפחות השכולות.

ח"כ יוסף טייב שהתעקש להמשיך ולנהל את הדיון בהצעת החוק כממלא מקום, הבהיר: "לא יהיה טיוח", והוסיף: "כולנו יודעים היום שהיה טבח. החשש שלי הוא האם ילדינו ונכדינו יידעו זאת".

נציג משרד ראש הממשלה, יואל אלבז, התנגד להכנסת המילה טבח, בנימוק ש"לא היה רק טבח". עוד הוסיף כי "עברנו הרבה מאד אסטרטגיה והחליטו לקרוא בשם אירועים ומאורעות, כי לא היה רק טבח, היה גם טבח והמילה הזאת מופיעה בהמשך הנוסח המוצע. כמו שמאורעות תרפ"ט נקראו כך ולא טבח תרפ"ט, כי זיכרון בונה חוסן. אני לא יודע כמה יזכרו את שם החוק, אלא את הפעילות שיעשה התאגיד, שישמר גם את הטבח".

ח"כ טייב הוסיף: "בדיון הקודם עם נציגת הקיבוצים וראש מועצת אשכול, בשיח משותף ומכבד, דנו במילים טבח וגבורה בשם הצעת החוק וקיבלנו את המלצתן. אני משתדל לשמוע את כלל הדעות ולהביא חוק שיהיה מוסכם בצורה רחבה ככל האפשר. המונח טבח ירד משם הצעת החוק לעת עתה, אולם לאור הקולות שנשמעו היום בדיון אמר ח"כ טייב כי יוסיפו לדון בה לפני ההצבעה.

הילה אביר, אחותו של לוטן ז"ל שנרצח במסיבת הנובה, תקפה: "לא הגיוני שמשרד רה"מ ינהל את האירוע כשהוא זה שמונע את החקירה. אתם נותנים לחתול לשמור על השמנת? חיכינו שנתיים וחצי ונחכה עוד קצת, עד שיהיה חוק ראוי שיתאים לכולם".

גם סוגיית התאריך עמדה במוקד הדיון היום. הורים שכולים עמדו על כך ש-7 באוקטובר יהיה יום ההנצחה ולא מועד אחר. ח"כ טייב שניהל את הדיון אמר כי "גם יום הזיכרון הממלכתי למלחמת יום כיפור הוא לא ביום כיפור אלא ביום לאחריו, לכן בחקיקה כתבנו שיום הזיכרון יצוין בכ"ד בתשרי".

היוזמים הראשונים של הצעות החוק הפרטיות הם חברי הכנסת אתי עטייה, יצחק קרויזר, מירב בן ארי ועודד פורר ואליהם הצטרפו כמעט כל חברי הכנסת, למעט חברי הסיעות הערביות.

ממפלגת ישר! של גדי איזנקוט נמסר בתגובה: "להוריד את המילה 'טבח'... למחוק את המילה 'אחריות' מהמילון. להדליף חלקי פרוטוקול בניסיונות לשכתב את ההיסטוריה. לא ניתן לכם לשנות את האמת, לא תוכלו למחוק את המחדל והאסון הקשה ביותר בתולדות המדינה. ממשלת השבעה באוקטובר תסיים את דרכה בקרוב, אנחנו נקים ממשלה ציונית בה תוקם ועדת חקירה ממלכתית שתביא לחקר האמת, תספק תשובות וביטחון לאזרחי ישראל".

לפי הצעת החוק הפרטית, שעליה חתומים למעלה מ-80 ח"כים, מידי שנה בכ"ד בתשרי יצוין יום זיכרון ממלכתי לטבח ולגבורה ב-7 באוקטובר, להתייחדות עם זכר הנספים ולהוקרת גבורתם של האזרחים ומשרתי כוחות הביטחון וההצלה שחירפו נפשם לצורך הצלת חיים. ביום זה יתקיים טקס זיכרון ממלכתי, הכנסת תקיים דיון מיוחד ודגלי המדינה במוסדות ציבור ובמחנות צה"ל יורדו לחצי התורן. במוסדות החינוך יתקיימו פעילויות חינוכיות ערכיות וכלי התקשורת יבטאו את אופיו המיוחד של היום בלוח השידורים שלהם.

הצעת החוק מבקשת גם להקים בנגב המערבי רשות זיכרון שתכלול אתר הנצחה, מוזיאון וארכיון שיוקמו בתוך ארבע שנים ושם ירוכז ויתועד המידע הנוגע לאירועי ה-7 באוקטובר, במסמכים, סרטונים, חפצים ועוד. לרשות הזיכרון שתוקם תהיה מועצה בת 13 חברים. התקציב השנתי של הרשות ימומן מתקציב המדינה, הכנסות עצמיות, עזבונות תרומות ומענקים.

בוועדת שרים לחקיקה אושרה לפני כחודש הצעת חוק ממשלתית דומה. בוועדת החינוך ביקשו לקדם את החקיקה ולכן החלו בדיונים אינטנסיביים כבר בספטמבר 2024. מ"מ יו"ר ועדת החינוך ח"כ יוסף טייב: "אין פה מלחמת קרדיטים. במהלך הדיונים פה ניסינו לבנות עקרונות שהולכים יחד עם ההצעה הממשלתית, שגם היא תעבור פה ליטושים ושינויים".