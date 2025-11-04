היועמ"שית תיעדר, הדיון בנושא המאבק בארגוני הפשיעה נדחה

פרסום ראשון: הדיון שתוכנן להתקיים הבוקר (שלישי) בוועדה לביטחון לאומי בראשות חבר הכנסת צביקה פוגל בוטל - בשל היעדרותה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, כך מפרסם לראשונה כתבנו בכנסת עמיאל ירחי.

כאמור, ל-i24NEWS נודע, כיו בהרב מיארה ביטלה את הגעתה ברגע האחרון - ובתגובה לכך חבר הכנסת פוגל החליט על ביטול הדיון. בין הבכירים שהוזמנו לדיון: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי ופרקליט המדינה עמית איסמן.

יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת פוגל, התייחס לסוגייה וציין: "לאור חשיבותה של היועצת המשפטית לממשלה לדיון בנושא ארגוני הפשיעה, ומאחר והיא לא מצליחה להתפנות, נתאם מולה מועד חדש לדיון החשוב הזה".

כזכור, בתקופה האחרונה, נרשמת עלייה בהיקף האלימות בכלל - ובמגזר הערבי בפרט. מנתוני ארגון יוזמות אברהם עולה, כי מספר הנרצחים במגזר הערבי מתחילת השנה עומד על 215 - האחרון שבהם, בתחילת השבוע. מדובר בעלייה במספר הנרצחים, שכן בתקופה זו בשנה שעברה הוא היה נמוך מזה שנמדד כעת, כחודשיים לסיום 2025.