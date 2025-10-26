"יש תקדים לנוכלות כזו?": ועדת השרים לחקיקה אישרה את "החוק לבלימת בנט"

ועדת שרים לחקיקה אישרה היום (ראשון) את הצעת החוק של ח"כ אביחי בוארון (הליכוד) לבלימת ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מלהתמודד שוב בבחירות. לפי הצעת החוק, כספים שמגייסת מפלגה חדשה ישמשו תחילה להחזרת חובות שנותרו במפלגות קודמות.

ח"כ בוארון הגיב לדבריו של בנט שטען כי מדובר בחוק פרסונלי שנועד לבלימתו: "קודם תכסה את החובות הכספיים שלך לציבור, אחרי זה תתחיל קמפיין חדש. אין שום סיבה בעולם שבשעה שאתה חייב 17 מיליון שקל תתחיל קמפיין נוסף במיליונים, על חשבון הציבור. בעסקים זה לא היה קורה, אין סיבה שבפוליטיקה זה כן יקרה".

באדיבות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט

בדיון בוועדה, שרים התבטאו נגד הייעוץ המשפטי. שר התקשורת שלמה קרעי טען כי "הפגיעה הקשה היא בציבור שלוקחים את הכסף שלו".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוסיף: "אני לא מבין, אתם יושבים ומעודדים את הדבר הזה? זה על חשבון הציבור ולא על חשבון הסבתא שלכם. במקום להגיד שיש פה הצעה חשובה שתורמת לאמון הציבור, אתם נגד!".

המשנה ליועמ"שית שרון אפק אמרה כי "זה רטרואקטיבי וזה חדשני שהיו"ר של המפלגה אחראי על החובות".

שר המשפטים יריב לוין: "הנחת העבודה היא מאוד בעייתית, שאדם לוקח כסף מהציבור. זה אבסורד לחלוטין!".

השר קרעי הוסיף כי "יש תקדים של נוכלות כזאת? של אדם שיש לו מפלגה ופותח עוד מפלגה רק כדי להתחמק?".

בן גבי השיב: "אני רוצה לדעת אם הייתי מביא חוק הגבלת קדנציות גם הייתם אומרים שזה רטרואקטיבי או שהייתם מוחאים כפיים? 'אבירי הדמוקרטיה'".