פרישה ראשונה אחרי האיחוד: חבר הכנסת הבכיר ב"יש עתיד" בדרך לאיזנקוט

חבר הכנסת אלעזר שטרן ממפלגת "יש עתיד" אישר היום (שלישי) בריאיון לחדשות 12 כי במידה ויחליט להישאר בפוליטיקה - יחבור לגדי איזנקוט.

אמש פרסמנו במהדורה המרכזית כי אחרי האיחוד בין ראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ליאיר לפיד, קיימת הבנה בסיעת "יש עתיד" כי אין לכולם מקום ברשימת המפלגה החדשה - וכעת מספר חברי כנסת מיש עתיד כבר בוחנים את דרכם, ויש גם הבנות בנוגע לשריון מקומות ברשימה.

ככל הנראה, לפיד צפוי לקבל את המקומות: 2, 5, 8 ו-10. כמו כן, מספר חברי "יש עתיד" כבר בוחנים את דרכם. בועז טופורבסקי צפוי לפרוש, כמו גם אלעזר שטרן וירון לוי.