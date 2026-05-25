פרשת ההסתדרות: השר מיקי זוהר נחקר היום שוב בלהב 433

שר התרבות והספורט מיקי זוהר נחקר היום (שני) שוב בלהב 433 בפרשת השחיתות בהסתדרות. מטעם עורך דינו של השר, עו"ד טל גבאי, נמסר: "השר זוהר התבקש להגיע היום להשלמת חקירה. השר מיקי זוהר שב ומבהיר שאינו קשור לפרשת ההסתדרות בשום צורה"

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

עוד הוסיף עו"ד גבאי: "החקירה עוסקת בסוגיות פוליטיות טהורות, אשר קשורות בליבת המקצוע של נבחרי ציבור, ושאין בינן לבין ביצוע עבירה כל קשר".

כזכור, לפני כחודש השר זוהר נחקר שוב, אז טען כי כי התייצב >> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<< זוהר ציין בהודעה כי הוא "הודיע לחוקרים כי מצידו גם הפעם הוא יישאר לכמה זמן שדרוש כדי להשיב על הכל ולהבהיר היטב שעיסוק פוליטי הוא לא עבירה פלילית". בתחילת השבוע השר נחקר כחלק מהפרשה שנחקרת בלהב 433, כשסוכן הביטוח עזרא גבאי נחקר במקביל." title="שר התרבות והספורט מיקי זוהר נחקר הבוקר (חמישי) שוב בלהב 433 בפרשת השחיתות בהסתדרות. השר טען כי התייצב "לענות על כל השאלות ולמסור את גרסתו המלאה לסוגיות הפוליטיות עליהן נשאל בחקירתו". >>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<< זוהר ציין בהודעה כי הוא "הודיע לחוקרים כי מצידו גם הפעם הוא יישאר לכמה זמן שדרוש כדי להשיב על הכל ולהבהיר היטב שעיסוק פוליטי הוא לא עבירה פלילית". בתחילת השבוע השר נחקר כחלק מהפרשה שנחקרת בלהב 433, כשסוכן הביטוח עזרא גבאי נחקר במקביל." class="link">"לענות על כל השאלות ולמסור את גרסתו המלאה לסוגיות הפוליטיות עליהן נשאל בחקירתו". זוהר ציין בהודעה כי הוא "הודיע לחוקרים כי מצידו גם הפעם הוא יישאר לכמה זמן שדרוש כדי להשיב על הכל ולהבהיר היטב שעיסוק פוליטי הוא לא עבירה פלילית".

כמה ימים לפני כן, השר נחקר כחלק מהפרשה שנחקרת בלהב 433, כשסוכן הביטוח עזרא גבאי נחקר במקביל.

החשדות נגד השר הן שוחד, מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, זוהר דאג לאינטרסים של סוכן הביטוח גבאי, החשוד המרכזי בפרשת "השחיתות בהסתדרות".

החשדות נגד גבאי הן כי קיבל מדי חודש מחברות הביטוח עמלות בסך כ-4.4 מיליון שקלים. במשטרה מנסים להעריך איזה חלק מהסכום הוא מפירות השחיתות ואיזה מלקוחות לגיטימיים.

החוקרים מעריכים, כי גבאי הרוויח לאורך השנים, מיליונים רבים מעסקאות השוחד בהן לכאורה הועברו לייצוג הסוכנות שלו עובדים של גופים שונים במשק בתמורה לטובות הנאה ושוחד. לפי ההערכות, במסגרת פרשת השחיתות - הועברו לייצוגו כמה אלפי מבוטחים.