תיעודי ביסמוט: "אין מקום לכל המשתמטים בכלא" | חשיפה

הכתב לענייני חרדים, ארי קלמן, פרסם הערב (ראשון) במהדורה המרכזית תיעודים של יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט שהגיע בסוף השבוע לביתו של הפוקד החרדי יוסי רונזבויים, דיבר מול פוקדים חרדים והתייחס לחוק הגיוס המוצע.

בדבריו התייחס ביסמוט לביקורת מצד האופוזיציה כל כך שהוא השווה בין הצעת החוק הנוכחית לנוסח שהציעו בעבר גנץ וליברמן, בו בזמן שבין לבין היה אירועי השבעה באוקטובר שחידדו את הצורך בלוחמים.

ביסמוט מסר לפוקדים החרדים: "אומרים לי כמובן האופוזיציה: 'שכחת דבר אחד, היה 7 באוקטובר בינתיים'", ועל כך הוא משיב להם: "נכון, היה שבעה באוקטובר והוא אירוע בכלי מידה תנ"כי".

צפו בתיעוד המלא:

על נוסח חוק הגיוס שמתואם עם החרדים אמר ביסמוט: "אי אפשר להכריח אנשים להתגייס, גם אם לא יבואו אי אפשר להכניס אנשים לכלא כי אין מספיק מקום, זה קשקוש בלבוש".