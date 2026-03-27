פעילי המחאה אחד אחרי השני הצטרפו למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. אחד מהם הוא תומר אביטל, פעיל חברתי שסגירת ערוץ 14 הוא אחד הדגלים שלו - דגל שאפשר להגיד עליו הרבה דברים אבל דמוקרטי הוא לא.

כשהפריימריז מתחמם, אביטל מתייצב למפגש קצוות כדי להבין מה עמדותיו בנושאים ביטחוניים ומדיניים - הוא רוצה שלום, אבל לא ברור עם מי, יוצא נגד חרמות אבל עד בן גביר וסמוטריץ' וגם הוא חושב שהאופוזיציה היא כישלון מוחלט.