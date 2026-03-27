לחבר מפלגתו החדש של יאיר גולן אין ספק: "האופוזיציה נכשלה"

תומר אביטל, אחד מפעילי המחאה שהצטרפו ל"דמוקרטים", התייצב למפגש קצוות וחשף מהם עמדותיו • בעד שלום אבל לא ברור עם מי, ומודה: "נכשלנו, לא הצלחנו להפיל את הממשלה אחרי 7 באוקטובר" • צפו

נוה דרומי
נוה דרומי ■ מגישת "קבינט שישי"
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
"מחאת קפלן לא הייתה אלימה" - מפגש קצוות עם תומר אביטל

פעילי המחאה אחד אחרי השני הצטרפו למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. אחד מהם הוא תומר אביטל, פעיל חברתי שסגירת ערוץ 14 הוא אחד הדגלים שלו - דגל שאפשר להגיד עליו הרבה דברים אבל דמוקרטי הוא לא. 

כשהפריימריז מתחמם, אביטל מתייצב למפגש קצוות כדי להבין מה עמדותיו בנושאים ביטחוניים ומדיניים - הוא רוצה שלום, אבל לא ברור עם מי, יוצא נגד חרמות אבל עד בן גביר וסמוטריץ' וגם הוא חושב שהאופוזיציה היא כישלון מוחלט.

