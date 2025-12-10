דרישת המיליארדים של החרדים בתמורה לתמיכה בתקציב

פרסום ראשון: הקרב על חוק הגיוס נמשך, ולמקרה שיעבור - החרדים נערכים לחזרה לתמיכה בתקציב המדינה. ארי קלמן כתבנו לענייני חרדים, פרסם הערב (רביעי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' את דרישת המיליארדים של המפלגות החרדיות - כתנאי לתמיכה. מדובר בכ-2.7 מיליארד שקלים שהובטחו להם - והוקפאו בהוראת היועצת המשפטית לממשלה ובג"ץ.

ל-i24NEWS נודע, כי במהלך ישיבת הסיעה שלא מן המניין שקיימו מוקדם יותר היום ביהדות התורה, סוכם כי הדרישה תעלה במהלך פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו - שהוא מבחינתם האחראי על הנושא. בהמשך, הם מתחו ביקורת על ראש הממשלה, וגפני אף תקף את חברי הציונות הדתית וכינה אותם "רשעים".

גולדקנופף: "אני לא הולך לנשק את הרגליים שלו. אני לא הולך לפגוש את ביבי".

אייכלר: "עדיף ללכת לדבר לכותל מאשר ללכת לנתניהו".

גפני: "אין לי מה ללכת אליו, אני לא מאמין לו! הוא מבקש לפגוש אותי כל היום ואני לא בא!".

כאמור, הנציגים החרדים בכנסת דורשים משרד האוצר ומראש הממשלה לקיים את ההתחייבות מהשנה שעברה, ולהכניס לבסיס התקציב מליארד שקל שמיועדים לתקציב הישיבות, לצד עוד כספים קואליציוניים בסך 1.7 מיליארד - שקופאו.