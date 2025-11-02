אין ג'וב: יאיר נתניהו לא ימונה להסתדרות הציונית העולמית

ביומיים הקרובים תתקיים הצבעה לבחירת חברי ההנהלה בהסתדרות הציונית העולמית, כאשר לשר התרבות והספורט מיקי זוהר ולמפלגת הליכוד יישמרו שני מקומות - שאינם מיועדים לבנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו.

בליכוד הגיבו על הסרת המועמדות וביקשו להוציא צו מניעה לקיום ההצבעה: "גוש הימין התאחד ודורש לעצור את ההצבעות להסכם חד צדדי של השמאל נגד הימין. כל הגוש איתן בדעתו שיש לחזור מיידית לחדרי המשא ומתן ולהגיע להסכם מקיר לקיר כפי שהיה נהוג לאורך כל השנים. הסכם חד צדדי יוביל לסגירת המוסדות הלאומיים כמעט באופן ודאי לאור ההתנגשות עם הממשלה".

מיקי זוהר עמד ביום רביעי בערב במרכזה של סערה תקשורתית ופוליטית, לאחר שניסה במהלך כנס של הקונגרס הציוני של ההסתדרות הציונית העולמית למנות את יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, נתניהו לתפקיד בכיר בהסתדרות הציונית העולמית - ראש מחלקת הסברה בתפוצות. מדובר בתפקיד בכיר במעמד ובתנאי שכר של שר בישראל, שנתניהו אמור לעשות מהארץ ומרחבי העולם.

ההודעה על המינוי עוררה סערה, והובילה את האופוזיציה להודיע על בחינה מחודשת של הדיל עם הליכוד. בתגובה לכך, הוחלט על דחיית ההחלטה בשבועיים.

ישראל ביתנו ויש עתיד תמכו במינוי זה כחלק מההסכם, שבמסגרתו מונה ח"כ מאיר כהן לראשות קרן קיימת לישראל. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם לראשונה ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ' תיעוד בלעדי - המציג כיצד ידעו אנשי יש עתיד על המינוי הזה.

בתיעוד נראה גיל סגל, מהדמויות החזקות ביש עתיד ומי שניהל עבור ח"כ יאיר לפיד את המשא ומתן, כשהוא מקריא את שמו של יאיר נתניהו כמועמד לג׳וב הנחשק בהסתדרות הציונית. לפי שני גורמים שנכחו בחדר, באופוזיציה הסכימו למינוי נתניהו הבן לפני שהתעוררה הסערה התקשורתית. שני גורמים בסיעה מסרו ל-i24NEWS כי בסיעה ידעו על המינוי.