בן גביר: "עונש מוות למחבלים - או שלא נצביע עם הקואליציה"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, דיבר היום (שני) בפתיחת מושב החורף של הכנסת ושיגר איום: "דורשים שהחוק הראשון שתקדם הקואליציה במושב הזה של הכנסת יהיה חוק עונש מוות למחבלים. אם החוק לא יקודם תוך שלושה שבועות - עוצמה יהודית לא תהיה מחוייבת להצבעות בקואליציה".

"עוד בשנה שקדמה למלחמה, בליכוד סחבו ותירצו שוב ושוב. פניתי אליהם מספר פעמים, אמרתי בואו נקדם את חוק עונש מוות למחבלים - ופעם אחר פעם, מלבד העברת החוק בקריאה טרומית - דחו את החקיקה בתירוצים".

"לאחר שפרצה המלחמה נמצא התירוץ - 'אי אפשר להעביר את החוק מחשש לפגיעה בחיי החטופים החיים בעזה'. אני טענתי שזה הפוך - שזה מנוף לחץ נגד החמאס", אמר בן גביר, "בשבוע שעבר שבו חטופינו החיים הביתה - וכעת סל התירוצים נגמר".

"במסגרה העסקה, לצערי, שוחררו מאות מחבלים רוצחים מבתי הכלא. אני אומר: חוק עונש מוות למחבלים יגמור להם את המוטיבציה לרצוח, החוק הזה יגרום לכך שהם יחשבו מיליון פעמים לפני שהם חוטפים", אמר בן גביר.