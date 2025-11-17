ברקע המחאות: רמת האיום על ח"כים חרדים הועלתה לרמה 4

המשטרה ומשמר הכנסת העלו הלילה (שני) את רמת האיום על חברי כנסת חרדים לרמה 4, הגבוהה ביותר, זאת ברקע התקיפה של ח"כ יואב בן צור במוצאי שבת והמחאות הנרחבות בציבור החרדי בשל חוק הגיוס. נכון לכעת, הרמה הועלתה רק ליעקב אשר ומשה גפני.

נזכיר כי במוצאי שבת האחרון, עשרות חרדים חסמו את רכבו של חבר כנסת יואב בן צור (ש"ס) בירושלים,לאחר שביקר בבית כנסת בשכונת הבוכרים. חלקם קפצו על הרכב וגרמו לנזק, קרטונים ושקיות אשפה הושלכו על הרכב, ברקע חוק הגיוס. כוח מג"ב הוקפץ לחלץ אותו.

תנועת ש"ס מסרה בתגובה כי היא "מגנה בתוקף את התקיפה החמורה על רכבו של ח"כ יואב בן צור שבוצעה הערב בירושלים בידי קומץ פורעים. מעשי אלימות מסוג זה הגורמים לחילול ה' - אינם דרכה של תורה, ואינם מייצגים שום ציבור ירא שמיים".

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה וטען שמדובר בתקיפה "אלימה על ידי קומץ פרוע של מפגינים". לדבריו, "גם כאשר יש חילוקי דעות, אין שום מקום לאלימות. על רשויות האכיפה לפעול ביד קשה נגד כל ניסיון להלך אימים ולפגוע בנבחרי ציבור".