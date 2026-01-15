ה"ליכודיאדה" בסכנת ביטול: מבקר המדינה מאיים בקנסות כבדים

הליכודיאדה באילת, האירוע המרכזי בלוח השנה הפוליטי של מפלגת השלטון, ניצבת בפני איום ממשי. מבקר המדינה מזהיר מפני הטלת קנסות כבדים על מארגני האירוע, בטענה לערבוב בין פעילות ציבורית לפעילות פרטית - מהלך שעלול לעלות למפלגה מאות אלפי שקלים. במקביל, היועץ המשפטי של הליכוד מתנער מהאירוע, וחברי מרכז המפלגה מדווחים על בלבול סביב זהות הגורם האחראי לקיומו.

למרות הסערה, ההכנות נמשכות. המארגנים מתכננים לקיים מדגם מיוחד, שאמור לנבא מי מחברי הכנסת בליכוד לא יצליחו להיבחר לכנסת הבאה. לא במקרה, גורמים במפלגה מספרים כי פוליטיקאים רבים מגלים עניין מיוחד באירוע - חלקם על רקע מאבקי הישרדות פוליטיים שכבר בעיצומם.

ההשתתפות בליכודיאדה אינה זולה: פעילי המפלגה שיבקשו ליהנות מארוחות, מסיבות ומפגשים עם חברי הכנסת יידרשו לשלם סכום של קרוב ל-2,000 שקלים. המארגנים מצדם טוענים כי אינם מפיקים רווח מהאירוע וכי המחיר נועד לכסות עלויות בלבד.

מהצד עוקבים גם מי שבעבר עמדו מאחורי הליכודיאדה - פעילים שהאירוע שימש עבורם מקפצה פוליטית והוביל אותם בהמשך לתפקידי מפתח, כחברי כנסת או כמנכ"לים בכירים.

בליכוד עושים מאמצים למצוא פתרון שימנע את הקנסות ויאפשר את קיום האירוע. נכון לעכשיו, ולמרות האיומים והמבוכה, הליכודיאדה באילת עדיין צפויה להתקיים כמתוכנן.