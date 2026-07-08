פרסום ראשון: הבכיר בלשכת השר קרעי שירוץ בפריימריז של הליכוד

אלעד זמיר, ראש המטה ומקורבו של שר התקשורת שלמה קרעי, שהורשע בתקיפת עיתונאי "העין השביעית" בכנסת, רץ בפריימריז בליכוד על משבצת הנגב של הליכוד - כך פורסם לראשונה הערב (רביעי) במהדורה המרכזית עם מיכל רבינוביץ'.

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זמיר הודה במסגרת עסקת טיעון בתקיפת העיתונאי בכנסת ונענש בנזיפה חמורה, והפקעת חצי משכורת חודשית חודשית. ראש המטה טען בזמנו כי לא ידע שמדובר בעיתונאי, אלא באדם שמטריד את השר קרעי.

מאלעד זמיר נמסר בתגובה: "אחרי כמעט 20 שנה מאחורי הקלעים, עשייה ושליחות למען אזרחי ישראל, אני מנסה להיבחר לרשימת הליכוד לכנסת. אביא בעזרת ה' את קול הנגב והפריפריה אל קדמת הבמה, אמשיך במאבק המשפטי והתקשורתי להחזיר את הכח לעם ואביא את כל מה שלמדתי עד כה מהקשר עם השטח, לידי פתרונות וחקיקה לטובת אזרחי ישראל. אני מודה לשר התקשורת ד"ר שלמה קרעי על הגיבוי המלא, הדרך המשותפת והזכות להשתתף בעשייה שלו למען עם ישראל".