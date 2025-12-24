"הקואליציה באס"ק": שרים וחברי כנסת נעדרו מהצבעה במליאה

גורם בקואליציה אומר ל-i24NEWS כי המשמעת בקואליציה מתרופפת - על אף בליץ החקיקה בכנסת, חברים רבים בסיעות השונות נעדרו היום (רביעי) מההצבעה הרגישה במליאה על החוק להקמת וועדת חקירה לאומית לאירועי ה-7 באוקטובר, בהם יולי אדלשטיין, השר זאב אלקין, שרן השכל, ויושב מפלגת ש"ס אריה דרעי.

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ - נעדרו מההצבעה בכנסת כדי להשתתף בטקס סיום קורס טיס. על פי הגורם בקואליציה "נתניהו לא רצה להצביע על הצעת החוק", למרות שהוא אחד הגורמים המרכזיים שמקדמים אותה.

הגורם בקואליציה טען שאם ההצבעה הייתה חשובה מספיק לראש הממשלה ושר הביטחון, "יכלו להזיז אותה בסוף או בתחילת סדר היום כדי שנתניהו יוכל להגיע". בינתיים נתניהו מנסה לשדר שהכל כשורה, ואומר שחוק הגיוס והתקציב יעברו.

הפרטים המלאים בסרטון בראש העמוד