פרסום ראשון: החרדים מחזיקים יועץ מיוחד - למרות שהתפטרו

כבר חצי שנה שהחרדים אינם חלק מהקואליציה והתפטרו מראשות ועדות בכירות בכנסת. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם הערב (חמישי) לראשונה כי הנציגים החרדים עדיין מחזיקים יועץ מיוחד נוסף - על חשבון משלם המיסים.

לפי הדיל בקואליציה, ראשי הוועדות החדשים משאילים יועץ לחרדים שהתפטרו, בעוד ועדות חשובות - בהן חינוך, בריאות וכספים - מתנהלות בלי כוח העזר הדרוש.

בחודש אוקטובר האחרון מפלגת ש"ס הודיעה על פרישתה מכלל התפקידים הקואליציוניים בכנסת. בהודעה נכתב כי ההחלטה נתקבלה "בהתאם להוראת מועצת חכמי התורה מחודש תמוז תשפ"ה, לפיה על הממשלה להביא להצבעה את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות לא יאוחר מפתיחת מושב החורף של הכנסת - דבר אשר למרבה הצער טרם קוים".

צפו בדיווח המלא בראש העמוד