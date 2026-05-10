מיקי זוהר: "טבח 7 באוקטובר - בגלל הממשלה הקודמת"

שר התרבות והספורט מיקי זוהר התראיין הבוקר (ראשון) ל-103FM כי טבח 7 באוקטובר "קרה במשמרת שלנו - אבל נרקם במשמרת הקודמת של בנט ולפיד". הוא הוסיף כי "סינוואר תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה, ובסופו של דבר לצערי זה יצא, בפועל, במשמרת שלנו".

ראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, הגיב לדברים בחריפות: "מיקי, היית שר בממשלה ב-7 באוקטובר, נתניהו היה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר, הליכוד, סמוטריץ' ועוצמה יהודית החזיקו בכל תיקי הבטחון ב-7 באוקטובר. 1,200 נרצחו במשמרת שלכם. מאות נחטפו במשמרת שלכם. כבר שלוש שנים כל בוקר אנחנו קמים ל"הותר לפרסום" במשמרת שלכם".

"30 אלף חמושי חמאס שולטים עדיין בעזה במשמרת שלכם. התעלמתם מכל האזהרות שלנו, מכל ההתראות, חיזקתם את החמאס כמדיניות והבאתם עלינו את האסון הכי גדול לעם היהודי מאז השואה. לפחות תעשה דבר אחד: תתבייש", מסר לפיד.