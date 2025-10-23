אחרי הביקורת מארה"ב, נתניהו הורה לא לקדם את הריבונות

בעקבות הביקורת העזה מצד ארצות הברית, יו"ר הקואליציה אופיר כץ הודיע היום (חמישי) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה אותו שלא לקדם הצעות בעניין החלת ריבונות ביהודה ושומרון עד הודעה חדשה. לדבריו, כץ ההחלטה התקבלה לאחר שחברי קואליציה הפרו משמעת קואליציונית והצביעו אתמול בעד הצעת החוק להחלת ריבונות ביו"ש.

לפני דקות ועם סיום ביקורו של סגן נשיא ארה"ב בישראל, פרסמה לשכת נתניהו הודעה חריגה באנגלית שבה תקפה את קידום המהלך בכנסת: "ההצבעה על הסיפוח - פרובוקציה של האופוזיציה. כולם התנגדו למעט חבר ליכוד ממורמר", נכתב בהודעה, "מפלגת הליכוד והמפלגות הדתיות (חברות הקואליציה העיקריות) לא הצביעו בעד הצעות החוק הללו, למעט חבר ליכוד ממורמר אחד שפוטר לאחרונה מראשות ועדה בכנסת. ללא תמיכת הליכוד, הצעות החוק הללו לא צפויות להגיע לשום מקום".

יצוין כי ההודעה מגיעה גם אחרי ביקורת מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שאמר בריאיון למגזין האמריקני "טיים" כי לא יאפשר לישראל לספח את יהודה ושומרון. לפי העיתון, בערב שבת, 4 באוקטובר, טראמפ התקשר לנתניהו כדי להבהיר לו: "המלחמה בעזה הסתיימה. המדינות המתווכות הגיעו לעסקה לסיום שנתיים של מלחמה". יצוין כי גם סגנו ג'יי די ואנס אמר היום כי "ההצבעה הייתה מוזרה. אם זה היה תרגיל פוליטי, זה היה תרגיל פוליטי טיפשי ואני נעלבתי מזה".