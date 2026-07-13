העימות סביב הישיבות גובה מחיר: אישור הטבות המס ל-247 עמותות ירד מסדר היום

ועדת הכספים של הכנסת מתכנסת היום (שני) לדיון, שעסק במספר נושאים בהם שינויים בתקציב 2026. במהלך הכינוס, הם היו אמורים לאשר את סעיף 46 המעניק הטבות לעמותות - אך הדבר נדחה בשל ההתנגדות החרדית.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כאמור, במהלך הדיון, היו אמורים לאשר 247 עמותות, כאשר ברשות המיסים הסירו את הישיבות מהרשימה, למרות שהנושא עומד ותלוי בבג"ץ. בשל הסרת הישיבות מהרשימה, חברי הכנסת החרדים הודיעו כי יצביעו נגד המהלך. בשביל למנוע זאת, יושב ראש הוועדה חבר הכנסת חנוך מילביצקי הסיר את הבקשה מסדר היום.

כאמור, בין העמותות שיפגעו ישנן עמותות לסיוע למשפחות החטופים, עמותות למשפחות נופלים ועמותה לסיוע לחיילים מהחברה החרדית. מדובר בין היתר בעמותת קהילת נתיב העשרה, עמותת מתייצבים אל הדגל - תמיכה בחיילי צה"ל יוצאי החברה החרדית, מתחברים מגן ללוחם - קניית ציוד וליווי למשפחות הלוחמים, ימי חופש ללוחם ומשפחתו,שיקום פצועים, ארגון החטופים ומשפחותיהם - קהילה לבני משפחות החטופים והשבים והחיוך של רוני - העמותה להנצחת רוני אשל

חבר הכנסת משה גפני, לשעבר יושב ראש הוועדה, השמיע במהלך הדיון דברים קשים כשאמר: "הצרות הכי גדולות שיש לעולם התורה זה מאלה עם הכיפות הסרוגות - שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ומנכ"ל רשום המיסים שי אהרוניביץ".