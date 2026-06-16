דיל גפני-טיבי: עוצמה יהודית הסירה את חוק המואזין מסדר היום | פרסום ראשון

פרסום ראשון: לאחר שדווח בשבוע שעבר על דיל פוליטי בין חברי הכנסת משה גפני ואחמד טיבי, במפלגת עוצמה יהודית הודיעו כי יעלו השבוע להצבעה את "חוק המואזין". למרות שהחוק כבר שובץ רשמית בלוח הזמנים של הכנסת, הוא לא יעלה מחר (רביעי) להצבעה.

הצעד הזה מגיע למרות הבטחה מפורשת של מפלגת ישראל ביתנו להצביע בעד החוק. בקואליציה טוענים: החוק לא נגנז, והוא צפוי לעלות שוב להצבעה בשבוע הבא.

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לפי פרטי חוק המואזין, מוצע לקבוע איסור על הקמה והפעלה של מערכת כריזה במסגדים, אלא אם התקבל היתר לכך ומונה בעל תפקיד שתפקידו לוודא כי ההפעלה מבוצעת בהתאם להוראות ההיתר. בנוסף, מוצע לתת לשוטר סמכות כניסה למקום בו נעברה עבירה לצורך הפסקתה, ולקבוע כי הקמה או הפעלה בניגוד לחוק היא עבירה מנהלית שיכולה להוביל למתן קנסות.