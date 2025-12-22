"רעידת אדמה": התגובות לחשיפת המסרים הפרו-קטאריים מלשכת רה"מ לתקשורת

תגובות סוערות במערכת הפוליטית בעקבות חשיפת i24NEWS אמש על כך שבכירים בלשכת ראש הממשלה פעלו לקידום מסרים פרו-קטאריים בתקשורת הישראלית בימי המלחמה.

ח"כ איתן גינזבורג (כחול לבן) כינה היום (שני) את החשיפה "רעידת אדמה". לדבריו, "החומרים חושפים בדיוק כיצד שיחקה לשכת רה"מ בתודעה של אזרחי ישראל לטובת קטאר, בימי מלחמה רגישים. אות קלון עצום על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמפעל הינדוס התודעה הזרה יצא מתוך לשכתו שלו. אם ראש הממשלה ידע או לא ידע, זה פחות משנה – הכל יצא מסביבתו הקרובה, ויש לו אחריות לבושה הענקית הזו".

ח"כ מירב בן ארי (יש עתיד) הייתה נחרצת אף יותר: "הכתבה הזו מטורפת בעיניי. העובדה שבתוך הלשכה הכי חשובה במדינה עובדים יועצים קטארים, אין מילה אחרת, ומטמיעים מסרים פרו-קטאריים בתקשורת הישראלית – מדינה שמימנה את טבח 7 באוקטובר – זה פסיכי. עדיף שיסע לארה"ב ויישאר שם, כי כל ראש מפלגה אחר שהלשכה שלו כולה מזוהמת, לא אמור להיות ראש ממשלת ישראל יום אחד".

השיטה: תדרוכים מומצאים והפצת מסרים בשם "גורמים בכירים"

כזכור, החשיפה של פרשננו לענייני משפט, אבישי גרינצייג, חשפה התכתבויות בין הדובר הצבאי של ראש הממשלה אלי פלדשטיין, ללוביסט ישראל אינהורן, שנועדו לקדם את נרטיב החיוניות של קטאר כמתווכת בעסקת החטופים, תוך תקיפת מצרים.

מההתכתבויות עולה כי השניים ניסחו יחד תדרוכים מפוברקים בשם "גורמים ביטחוניים בכירים" או "גורמים אמריקנים בכירים", והפיצו אותם לכלי תקשורת מרכזיים בישראל, שלעיתים שידרו את המסרים מילה במילה. בין היתר, הם פעלו להפיץ את המסר כי "רק קטאר היא היחידה שיכולה להביא לעסקת חטופים", וכי בכירים אמריקנים "מבינים שאי אפשר לסמוך יותר על מצרים".

באחת ההתכתבויות, לאחר שהצליחו להחדיר תדרוך מומצא למהדורה מרכזית, כתב פלדשטיין: "ככה עובדים", והשניים החליפו ביניהם הודעות משועשעות: "ענק", "פגז", "בליסטי". בשיחה אחרת, סיכם אינהורן את פעולותיהם במילים: "בוראים מציאות".