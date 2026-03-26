בקבינט המדיני-ביטחוני התנהל אתמול (רביעי) דיון סוער סביב המלחמה בלבנון, כשבמרכזו שאלות על אפשרות למלחמה כוללת בצפון מול הצורך בלגיטימציה בינלאומית, וההתנהלות בשטח.

השר בצלאל סמוטריץ', מתח ביקורת חריפה על הממשלה והדרג הצבאי: "בצפון אתם גוררים רגליים. חיזבאללה מנהל אותנו. אתם מציגים תוכניות מגירה כבר חצי שנה, אבל בפועל התושבים שלנו פליטים בארצם. הגיע הזמן להפסיק לפחד ממלחמה כוללת ולייצר רצועת ביטחון בתוך לבנון".

מנגד, הרמטכ"ל הדגיש את תלות הדרג הצבאי בהחלטות המדיניות: "הדרג הצבאי מבצע את הנחיות הדרג המדיני. אם אתם רוצים מלחמה כוללת בצפון - קבלו החלטה ואנחנו נבצע. אבל אל תבואו בטענות על 'דשדוש' כשאתם אלו שקובעים את קצב המשא ומתן ואת מגבלות הלגיטימציה הבינלאומית".

הדיון הסתיים ללא החלטות חדשות על פעולות בשטח, אך עם קרע מתגבר בין צמרת צה"ל לבין שרי הימין הקיצוני.