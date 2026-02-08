בנט נגד מסמך ההסברים של נתניהו: "מציג את עצמו כ'נבעך' חלש, מסכן וחסר אונים שנקלע לאירוע"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב היום (ראשון) למסמך ההסברים של נתניהו. הוא תקף את ראש הממשלה ואמר שהוא "מציג את עצמו כ'נבעך' חלש, מסכן וחסר אונים שנקלע לאירוע". בנוסף, האשים בנט כי "המסמך שהוא ניסח ופירסם הוא כתב האישום החמור ביותר האפשרי כנגד ראש ממשלה בישראל".

בנט הוסיף בהצהרה כי "גיבור הסרט פורסט גאמפ, היה נוכח באירועים הגדולים של ההיסטוריה אבל הוא תמיד משקיף פסיבי, מי שנקלע בטעות לאירוע ולא ממש קשור. מסמך הציטוטים שנתניהו פירסם

מציג את בנימין נתניהו כפורסט גאמפ הישראלי. הוא לא מנהיג, אלא מונהג. הוא לא מפקד, אלא פקוד. רמטכ"לים, ראשי מוסד וראשי שב"כ לדורותיהם שולטים באיש חסר היכולת הזה - שהוא אמור לשלוט במדינה. נתניהו בא להלל את עצמו במסמך אבל נמצא מקלל".

פה ושם האיש ממלמל איזו אמירה לפרוטוקול על זה שאולי צריך לתקוף ואולי לחסל אבל הוא לא עושה את זה", אמר עוד. "הוא לא מיישר את צה"ל, הוא לא מעצב ולא מממש מדיניות אקטיביסטית. ב-56 עמודי המסמך הזה רואים אדם חלש שמניח למפלצת של חיזבאללה לצמוח מול העיניים בצפון ולמפלצת של חמאס לצמוח בדרום למימדים עצומים והוא לא עושה שום דבר.

"לנתניהו יש ביקורת על מערכת הביטחון, גם לי יש. אבל כשאני הייתי שר בקבינט במבצע 'צוק איתן' וכשאני זיהיתי שהצבא לא מספיק תוקפני, פעלתי, לחצתי, עשיתי, לא חיפשתי אליבי פוליטי אלא שיניתי את המציאות בשטח. במשך 20 ימים ברצף, איתגרתי ודחפתי את המערכת וגרמתי לזה שצה"ל עבר למתקפה, שצה"ל פעל ברצועה והשמיד בפועל 30 מנהרות חודרות, קטלניות. הכל כתוב בדו"ח ועדת החקירה של המבקר על 'צוק איתן'", הוסיף עוד בנט.

"תראו, נתניהו הוא לא שר בקבינט. הוא היה ראש ממשלת ישראל והמפקד העליון של מדינת ישראל ב-12.5 מתוך 14 השנים שקדמו לאסון הגדול ביותר בתולדות ישראל. אבל נתניהו לא עשה שום דבר חוץ מלבנות פה חומות, גדרות ובטונדות. הוא התמכר להכלה, הוא התמכר להעברת מזוודות מזומנים לסינואר למען קניית שקט רגעי - זה נקרא 'פרוטקשן'".

"נתניהו שחק את ההרתעה והוא לא הכין את צה"ל ליום פקודה. שלושת יועציו הבכירים ביותר קיבלו משכורת מהאויב הקטארי בזמן המלחמה, אבל הוא לא ידע שום דבר. כולם תוקפים את מסמך התירוצים של נתניהו כסלקטיבי ושקרי והם צודקים. אבל אני דווקא מציע לכולכם לקרוא אותו, להסתכל על הילדים שלכם ולקרוא את המסמך. כי מה שעולה ממנו הוא שנתניהו לא הוביל, לא ניהל ולא הנהיג. ומה שהוא מוכיח מעל הכל - שאחרי 30 שנות נתניהו, חובה להיפרד ממנו בכבוד. לעם הזה מגיע מנהיג חזק, מנהיג לאומי אמיתי", סיכם.