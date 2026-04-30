פרסום ראשון: יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה על הסף היום (חמישי) את העתירה שביקשה למנוע מבנט להשתמש בשם המפלגה "ביחד", בטענה שיש כבר מפלגה אחרת בשם "ביחד נצליח", לפי סולברג גם עדיין לא הוגשה הרשימה של בנט לכנסת וגם אין תעמולת בחירות של "ביחד נצליח" שיכולה להיפגע לטענתו מהמפלגה החדשה של בנט.

כזכור, השבוע השיקו נפתלי בנט ויאיר לפיד את מפלגתם המאוחדת "ביחד" במהלך מסיבת עיתונאים. במהלכה, קראו גם לצירוף איזנקוט והצהירו: "גדי, הדלת פתוחה גם עבורך".

בנט הציג שורת יעדים לממשלה עתידית בראשותו, בהם הקמת ועדת חקירה ממלכתית ל-7 באוקטובר, קידום חוק שירות לכולם, הגבלת כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים, וחיזוק תחומי הביטחון, הכלכלה והחברה.

לפיד הצטרף להכרזה והדגיש כי מדובר במהלך שנועד להביא שינוי: "נתחיל תיקון גדול בעם ישראל. מדינת ישראל צריכה לשנות כיוון. מה שאתם רואים פה היום הוא הצעד הראשון". הוא קרא למחנה המרכז להתייצב מאחורי בנט: "כדי לנצח בבחירות המרכז הישראלי כולו צריך להתייצב מאחורי נפתלי בנט. הוא היה ראש ממשלה מצוין, והוא יהיה ראש ממשלה מצוין".