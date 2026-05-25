בדגל התורה הביעו הערב (שני) הסכמה לצאת למהלך של אי אמון קונסטרוקטיבי, שבמסגרתו יודח ראש הממשלה בנימין נתניהו ובמקומו ימונה בני גנץ לראש ממשלת מעבר.

לפי גורמים במפלגה, המהלך אינו מתקדם בשלב זה בשל התנגדות מצד גורמים באופוזיציה, שלטענתם מסרבים להעניק לגנץ את ראשות הממשלה, מחשש שהדבר יחזק אותו פוליטית ויסייע לו להתאושש בסקרים ולעבור את אחוז החסימה.

ביש עתיד דחו את הדיווחים ומסרו: "שומעים את כל התדרוכים של החרדים על אי אמון קונסטרוקטיבי. לא נולדנו אתמול, מכירים את כל התרגילים האלה, ואנחנו לא פה בשביל לעזור להם להעלות מחירים אצל נתניהו".

עוד הוסיפו במפלגה: "לא יהיה שום דיל על הגיוס, הכספים או לימודי הליבה. לא נעשה איתם עסקים על הגב של הציבור המשרת והעובד. בחודשים הקרובים נלך לבחירות - וננצח".