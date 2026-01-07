היועמ"שית לבג"ץ: "לבטל את הקפאת העברת התקציב לחינוך החרדי"

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הוציאה היום (רביעי) הודעה לבג"ץ, לפיה יש לבטל את צו הביניים מהשבוע שעבר שמורה על הקפאת העברת התקציב לחינוך החרדי, עד לקבלת הודעה אחרת. ההודעה של היועמ"שית מגיעה לקראת הדיון הצפוי מחר בעתירה בבג"ץ.

בהודעה שנשלחה לבג"ץ כתבה היועמ"שית לממשלה: "בנסיבות אלה, וכפי שיוסבר להלן, לעמדת המשיבים, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על ביטולו של צו הביניים שהוצא במסגרת העתירות, ולהשהות, בכל דרך דיונית שיקבע בית המשפט הנכבד, את בירור שאלת הצורך בקיזוז, שתתברר במלואה לאחר שיתגבשו כלים מעודכנים ואפקטיביים יותר לפיקוח, שיוכלו להציג נתונים ברורים ביחס לעמידת המוסדות הקבועות בדין".

כזכור, הקפאת העברת התקציב בשבוע שעבר הגיעה בעקבות עתירה של מפלגת "יש עתיד" לבג"ץ, נגד העברת מיליארד שקלים מהכספים הקואליציונים למוסדות החינוך החרדיים, מהלך שאושר תחילה על ידי ועדת הכספים בכנסת.

ההחלטה על הקפאת התקציב עוררה סערה בסיעות החרדיות, אשר פנו לראש הממשלה בנימין נתניהו והביעו את מחאתם החריפה. יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, אמר כי "זהו מאבק שאינו של המפלגות החרדיות בלבד אלא של הממשלה כולה".