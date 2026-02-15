האופוזיציה בפנייה ליועמ"שית: "להורות על מינוי שר פנים קבוע"

חבר הכנסת ממפלגת "כחול לבן", איתן גינזבורג, פנה הערב (ראשון) ליועצת המשפטית הממשלה, גלי בהרב-מיארה, בבקשה לבחון את העברת הסמכויות ממשרד הפנים לראש הממשלה שהתקבלה היום בממשלה לאישור הכנסת.

כזכור, תפקיד שר הפנים נותר ריק מתאריך ה-22 ביולי לאור התפטרות המפלגות החרדיות מהממשלה בשל משבר חוק הגיוס. מאז, הכנסת אישרה תשע העברות סמכות ממשרד הפנים לראש הממשלה, במסגרתה הועברו 30 סמכויות, כך על פי ח"כ גינזבורג.

לדבריו של גינזבורג, ישנן מספר מגבלות משפטיות בהעברת הסמכויות המדוברות משר הפנים לראש הממשלה, בהן החוק להכללת אמצעי זיהוי ביומטריים הדורשת אישור של שר הפנים ושל ראש הממשלה בנפרד, כחלק ממנגנון איזון ובקרה הדדית. על פי ח"כ גינזבורג, האיזון הזה מופר ברגע שמתן שני האישורים הללו מופקד בידי אדם אחד.

כמו כן ציין גינזבורג בפנייה את דאגתו מכך שהממשלה פועלת ב"שיטת הסלמי", והופכת את העברת הסמכויות ההדרגתית ממשרד הפנים למנגנון קבוע, במקום שתהווה פיתרון חלופי בהיעדר שר פנים מכהן.

בפנייתו מבקש ח"כ גינזבורג מהיועמ"שית לממשלה לקבל חוות דעת משפטית בדבר כשירותו של ראש הממשלה לקבל עליו סמכויות נוספות ממשרד הפנים, לעכב את ההחלטה שהתקבלה בממשלה על העברת הסמכויות, וכן למנות שר פנים קבוע.