"ישר! עם איזנקוט": המפלגה החדשה של הח"כ לשעבר

רא"ל במיל' גדי איזנקוט ייסד היום (שלישי) את מפלגתו "ישר! עם איזנקוט". "ציווי אישי ולאומי - 'להיות ראויים'. לאזרחי ישראל מגיעה הנהגה שתשרת את הציבור בניקיון כפיים ומתוך מחויבות עמוקה לעתיד המשותף", הודיע. בין חבריו למפגה החדשה אל"מ (מיל׳) לשעבר שר הדתות, מתן כהנא שישב איתו ב"כחול-לבן".

בין 120 מייסדות ומייסדי המפלגה, לצדו של איזנקוט נמנים גם: ניר זוהר, נשיא WIX, איש הייטק; פרופסור אמריטוס מנו טרכטנברג, מומחה בעל שם עולמי בכלכלה; יואב הורוביץ, לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה; ענבר גיטי-הרוש, לשעבר מנכ"לית "אחריי!" וראש מנהלת "מתווה השירות" במשרד הביטחון; אלוף (מיל׳) פרופסור ישי בר; אלוף (מיל׳) וחכ"ל, טל רוסו; יריב מוזר, במאי הקולנוע הישראלי, זוכה פרס "אמי" לשנת 2025; עו"ד ענבר יחזקאלי, פעילה חברתית ויועצת בכירה למדיניות בנושאי חינוך, רווחה ותעסוקה; שיר סיגל, ילידת כפר עזה, בתו של שורד השבי קית' סגל ופעילה לשחרור החטופים והערבות ההדדית בחברה הישראלית.

איזנקוט מסר כי "המפלגה תפעל לתיקון, ריפוי ותקווה לחברה הישראלית. המפלגה תציב את האינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל מעל לכל שיקול אחר, תבסס אלטרנטיבה שלטונית רחבה ותהווה בסיס לאיחודים נוספים, כל זאת מתוך רצון להבטיח את קיומה של מדינת ישראל כיהודית, דמוקרטית ועוצמתית ברוח מגילת העצמאות". יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד בירך: "ביחד נעשה ונצליח - ונשנה כיוון למדינת ישראל".

מוקדם יותר החודש, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט נפגש איזנקוט. בפגישה דנו השניים במלחמה בעזה, בדחיפות בהשבת החטופים, ובהידרדרות במצבה הבין-לאומי של ישראל. בנוסף, השיחה התמקדה בצעדים ליצירת הנהגה חדשה שתאחד את העם, תבצר את הביטחון ותשקם את המדינה. זוהי פגישה נוספת בסדרה שהתקיימה בשבועות האחרונים בין השניים, כחלק מתכנית ההיערכות המתואמת להחלפת הממשלה.