הכנסת חוזרת מפגרה: אוחנה הציג את נשיא העליון עמית כ"שופט" - וגרם למהומה במליאה

הכנסת תשוב היום (שני) מהפגרה למושב החורף, ברקע הסערות הפוליטיות הנוגעות לחוק הגיוס, הרפורמה המשפטית והמשא ומתן לסיום המלחמה. המליאה תיפתח על ידי יו"ר הכנסת אמיר אוחנה במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, שצפויים לנאום.

טרם פתיחת המליאה, התכנסו חברי הכנסת לישיבות סיעה כמדי ימי שני. השר בן גביר שיגר איום ודרש לקדם את חוק עונש מוות למחבלים, ואם לא יקודם "תוך שלושה שבועות, עוצמה יהודית לא תהיה מחוייבת להצבעות בקואליציה".

גורם במועצת חכמי התורה של ש"ס אמר מוקדם יותר היום ל-i24NEWS כי לפי החלטת המועצה, שבהיעדר חקיקת חוק להסדר מעמד בני הישיבות - יש לעזוב את הקואליציה כבר בפתיחת המושב. בסביבת אריה דרעי מאשרים כי ש"ס לא הולכת לחזור לממשלה עד אישור חוק הגיוס בקריאה שלישית במליאה.