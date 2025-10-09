בן גביר מתנגד להסכם: "נתניהו התחייב על פירוק חמאס"

דקות לפני ישיבת הממשלה לדיון ואישור עסקת חטופים והפסקת אש ברצועת עזה: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, הודיע הערב (חמישי) כי הוא צפוי להתנגד בהצבעה, וכך גם שרי מפלגתו. "שמחים על שחרור כל החטופים, אך נצביע נגד שחרור רוצחים, ראש הממשלה התחייב בפניי שחמאס יפורק. לא יקרה? נפרק את הממשלה", אמר.

"הלב של כולנו מתמלא שמחה, אושר והתרגשות על כך שכל החטופים צפויים לשוב לבתיהם, החיים למשפחותיהם ולשיקום, והחללים לקבורה. אולם לצד השמחה הזו, אסור בתכלית האיסור להתעלם משאלת המחיר: שחרור אלפי מחבלים, בהם 250 רוצחים שצפויים להשתחרר מבתי הכלא. זהו מחיר כבד מנשוא. אלו מחבלים שניסיון העבר מוכיח שישובו לעסוק בטרור ובאומנותם לפעול לרצח יהודים", ציין.

בן גביר הוסיף: "לכן, לאור זאת, אני ושרי עוצמה יהודית לא נוכל להרים ידינו בעד עסקה שמשחררת את אותם טרוריסטים רוצחים, ונתנגד לכך בממשלה. לצד הבשורה של שחרור כל חטופינו, איננו שוכחים את מטרת המלחמה המרכזית שהוגדרה בפתחה: לוודא כי האסון הזה לא יוכל להישנות - באמצעות פירוק שלטון החמאס".

השר לביטחון לאומי פירט אודות שיחותיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. "בשיחות שהתקיימו ביני לבין ראש הממשלה בימים האחרונים, הבהרתי כי בשום מצב לא אהיה חלק מממשלה שתאפשר את המשך קיום שלטון החמאס בעזה. זהו קו אדום בוהק. ראש הממשלה התחייב בפניי שכך יהיה", סיכם, "אמרתי לראש הממשלה, ואני אומר גם לכם, אזרחי ישראל: לא אתן יד לשום מקרה של רמייה. אם שלטון חמאס לא יפורק, או שרק יספרו לנו שהוא מפורק תוך שבפועל הוא ימשיך להתקיים בכסות אחרת - עוצמה יהודית תפרק את הממשלה".