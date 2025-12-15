יממה לאחר פרסום הצעת החוק להקמת ועדת חקירה אלטרנטיבית שהרעידה את המדינה, כתב הכנסת של i24NEWS, עמיאל ירחי, פרסם הערב (שני) במהדורה המרכזית את הקלטות היוזם, חבר הכנסת אריאל קלנר, בו הוא שואל במהלך כנס סגור של הליכוד אם "אנחנו רוצים שוועדת החקירה שהם יקימו תיראה כמו חקירת הפצ"רית".

חבר הכנסת קלנר קרא לפעילים בכנס ואמר כי "רונן בר, חליוה והרצי הלוי, כולם רוצים ועדות חקירה שיצחק עמית עומד בראשם, אלה אנשים שיש להם אחריות ישירה לאותו לילה". הוא הוסיף כי הקואליציה מושיטה יד "אבל היא לא תישאר תלויה באוויר".

קלנר איים כי במידה והאופוזיציה לא תשתף פעולה עם החקירה "אם לא יסכימו למנות חברים, יגידו 'אנחנו מחרימים' - מי שימנה מטעמם יהיה יו"ר הכנסת".