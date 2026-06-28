יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט הודיע היום (ראשון) כי הוועדה תתכנס השבוע לצורך קידום הקפאת מעצרי עריקים, וציין: "המעצרים מרחיקים צעירים חרדים מגיוס".

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עוד כתב כי "מדיניות זו יוצרת קרע חסר תקדים ומתח גדול בין הציבור הכללי למגזר החרדי, כדוגמת אירועי חסימות הכבישים, אשר יסודם בקביעה המפורסמת לפיה 'אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי', מי שמוביל קו נוקשה זה, המתעקש על 'ייקוב הדין את ההר', מעניק בפועל רוח גבית למחרחרי הריב ומאפשר את העמקת השסע בחברה הישראלית".

בהמשך מכתבו, ביסמוט הזכיר כי עמדתם המקצועית של גורמים הפועלים בשטח בתחום שילוב החרדים בצה"ל, בהם ראשי ישיבות ההסדר החרדיות, היא כי המשך המעצרים - עלולים לפגוע במאמצי הגיוס ולהקטין את היקף המתגייסים בפועל. "הלכה למעשה, המעצרים יוצרים אפקט הפוך מן הרצוי ומרחיקים צעירים חרדים ממסלולי השירות", כתב עוד.

כזכור, מכתב זה נשלח בתגובה לפנייה שנשלחה במוצאי השבת על ידי מזכיר הממשלה יוסי פוקס, אשר ביקש להקפיא את מעצר תלמידי הישיבות "ובלבד שהוכח שהם תלמידי ישיבה - יחד עם פיקוח אפקטיבי".

בהמשך המסמך, הוא התייחס למכתב ראשי ישיבות ההסדר בנושא הגיוס לחיל השריון, וכתב: "גל המעצרים של תלמידי הישיבות ולומדי התורה מחולל זעזוע קשה בלב הציבור החרדי. במקום לקרב - הוא מרחיק. במקום לבנות אמון - הוא שובר אותו ובמקום לאפשר שיח של אחריות - הוא יוצר תחושת רדיפה, כאב והקצנה".

עוד הוסיף: "הגדלת סד"כ המשרתים לצורך עמידה בכלל המשיות של צה"ל מצביעה על כך שמעצרים אלו של לומדי התורה אינם מקדים גיוס מקרב הציבור החרדי אלא דווקא מרחיקים גיוס וקיים חשש ממשי לקריעת החבל עם הציבור החרדי עד כדי הגעה חלילה למלחמת אחים וזאת פחות משבוע לפני תחילת תקופת בין המצרים".