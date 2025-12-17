בנט הודה: "פרצו לי לטלגרם - צ'אטים ותמונות שלי הופצו"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיע היום (רביעי) כי גורמי הביטחון מטפלים בפרשה שבמסגרתה הושגה גישה לחשבון הטלגרם שלו, וכי הופצו תכנים אישיים - חלקם אמיתיים וחלקם מזויפים. עוד הוסיף כי לאחר בדיקה נוספת, עלה כי מכשיר הטלפון עצמו לא נפרץ.

בהודעה שפרסם מסר בנט: "אויבי ישראל יעשו הכל כדי לא לקבל אותי כראש ממשלה שוב. לא יעזור להם. אף אחד לא ימנע ממני לפעול ולהילחם למען מדינת ישראל ועם ישראל".

בנט הוסיף כי במסגרת הפריצה נחשפה רשימת אנשי הקשר שלו, וכן הופצו תמונות ושיחות צ'אט - בהן גם תכנים מזויפים, כולל תמונה שלו לצד דוד בן-גוריון. לדבריו, כלל החומרים הושגו שלא כחוק, והפצתם מהווה עבירה פלילית. בנט הדגיש שהנושא נמצא בטיפול גורמי הביטחון.

מוקדם יותר היום, קבוצת האקרים איראנית בשם handala טענה כי פרצה לטלפון הנייד של בנט, כחלק ממה שהם מכנים "מבצע אוקטופוס". כדי להוכיח את טענותיהם, ההאקרים פרסמו מידע שלטענתם נלקח מהמכשיר - אייפון 13. בין היתר: רשימת אנשי הקשר שלטענתם במכשיר וצ'אט אחד.

לשכתו הוסיפה בתגובה כי "הנושא בטיפול גורמי הביטחון והסייבר הרלוונטים. המכשיר אינו בשימוש כיום". מאוחר יותר הבהירו: "לאחר הבדיקות שנערכו עולה כי מכשיר הטלפון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לא נפרץ".