לפיד: בממשלה הבאה נקדם חוק - מי שלא משרת, לא מצביע

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אמר היום (שני) במהלך ישיבת הסיעה בכנסת בממשלה הבאה יקדם חוק, כך ש"מי שלא מגיע לבקו"ם, לא יגיע לקלפי. מי שלא מתגייס - לא יצביע בבחירות". הוא הוסיף כי "הממשלה הזו כידוע מיומה הראשון אומרת: לא לגיוס חרדים, כן לגיוס כספים".

לפיד, טען כי את הממשלה "לא מעניין ביטחון, לא מעניין שום דבר חוץ מהתקציבים שהם שודדים מאיתנו", עוד מדבריו: "מה שיהיה לא יהיה יותר, לא אחרי 1,200 נרצחים, לא אחרי 920 חיילים שנהרגו ולא אחריו יותר מ-20 אלף פצועים בגוף ובנפש", וציין כי הממשלה הוקמה "בזכות הברית הבלתי קדושה בין המשתמטים למושחתים".

יו"ר כחול לבן בני גנץ אמר כי ישב רק בממשלה שתחוקק "מתווה שירות לכל, לא ניתן שוב למסמס את זה כמו בממשלת השינוי". בהתייחסות ל"הפגנת המיליון" שתתקיים ביום חמישי בירושלים, אמר כי מדובר בהפגנה נגד החברה הישראלית. "אני קורא קודם כל לחברה החרדית לא לשתף פעולה עם הקיצוניים ולרבנים לעצור את הטירוף הזה".

גנץ הוסיף כי זו שאלה של "האם נוכל לחיות פה כחברה אחת כמו שצריך, או שהחרדים מוציאים במו ידיהם את עצמם מכלל ישראל". הוא ציין כי סיעתו תתנגד להצעת חוק הגיוס שתונח השבוע בכנסת.

בהמשך הוסיף גנץ כי "אלה שמבטיחים לכם שלילת זכות הצבעה ממשתמטים, יודעים שזה לא חוקי, ולא יעבור מבחן בג"ץ. אפשר וצריך להטיל סנקציות אישיות, לשלול הטבות כלכליות, לא לאפשר יציאה מהארץ, אבל להיאבק על הדמוקרטיה זה לא רק כשמתאים פוליטית. שלילת הזכות לבחור ולהיבחר - זה צעד אחד רחוק מדי".

יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן אמר כי מבחינת הממשלה, חמאס הוא עדיין נכס. "כל עוד הוא בעזה, הוא תעודת הביטוח הפוליטית של נתניהו ששומר על שותפיו הקיצוניים בממשלה", אמר. גולן הוסיף כי שר האוצר "מצפצף" על נורמליזציה עם סעודיה כי היא כוללת בה מהלכים מדיניים: "ישראל מאמץ את מדיניות סמוטריץ' בגלל הישרדות פוליטית", הוסיף.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס למלחמה בדבריו בישיבת "הציונות הדיתית": "המלחמה הזו עדיין לא הסתיימה. נכון, יש הסכמים, יש ניסיונות לייצב את המצב, אבל מנקודת המבט שלנו - המבחן האמיתי הוא ביישום. מדינת ישראל לא תאפשר שיקום של עזה כל עוד חמאס לא פורק לחלוטין - צבאית, שלטונית ומדינית. לא נאפשר הקמת ישות טרור מחודשת תחת כותרת של 'שיקום הומניטרי'. פירוז אמיתי הוא תנאי יסוד לשיקום, וכל ניסיון לעקוף זאת נדחה על הסף. ביטחון אזרחי ישראל קודם לכל". עוד אמר: "אנחנו נוריד מיסים על הכנסות מעבודה כדי לעודד יציאה לעבודה, להגדיל את הפריון, ולהקל על המשפחות העובדות שנושאות את המדינה הזו על הגב. במקביל, נעודד עלייה לישראל באמצעות הטבות מס דרמטיות".

בנוסף, התייחס השר להסכמי אברהם: "אנחנו מאמינים בשלום, אבל לא בכל מחיר. נרחיב את ההסכמים, נעמיק את שיתופי הפעולה, אך נתעקש על העיקרון הבסיסי: שלום תמורת שלום. שלום אמת שמבוסס על אמת, לא על שקר של הקמת מדינת טרור שתסכן את עתידנו ואת קיומנו. אף אחד - ואני מדגיש, אף אחד - לא עושה לנו טובה כשהוא מנרמל איתנו יחסים ומצטרף להסכמי אברהם. תמיד הושטנו יד לשלום, ואנחנו ממשיכים לעשות זאת. אבל לא נסכים שאף מדינה בעולם תציב לנו תנאים של חלוקת הארץ, של ויתור על חבלי מולדת, של התכחשות למורשת ולשורשים שלנו".