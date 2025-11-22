נתניהו שיתף מאמר ממגזין אנטי-ישראלי, בנט תקף: "פוגע במדינה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו שיתף אתמול (שבת) ציוץ ובו מאמר קונספירטיבי מתוך המגזין "Jacobin", שידוע בעמדה אנטי-ישראלית מובהקת.

כותרת המאמר ששיתף נתניהו היא "אפשטיין טוען שהתערב בבחירות בישראל". לפי המאמר, במסמכים שהתגלו מתגאה אפשטיין בכך שהחזיר את אהוד ברק לפוליטיקה הישראלית ב-2019. "באופן מוזר זה הושמט מהסיקור התקשורתי", נכתב באותו מאמר ששיתף ראש הממשלה.

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, תקף: "נתניהו שיתף כעת מאמר ממגזין אנטישמי ואנטי-ישראלי מבחיל, ״ג׳קובין״. מאמר ספציפי זה משרת את נתניהו פוליטית כי הוא תוקף את שנוא נפשו. אך כאשר מי שעומד בראשות הממשלה בישראל משתף משם, זה נותן זריקת חיזוק ולגיטימציה עצומה למגזין גדוש-האשמות נגד ישראל בגנוסייד, באפרטהייד ובפשעי מלחמה".

"אויבי ישראל, כולל המגזין עצמו, כבר חוגגים על זה כעדות לאמיתות הקונספירציות השיקריות נגד ישראל.

מעשה זה מעיד על אובדן מוחלט של שיקול דעת לאומי, ועל קידום הטובה האישית תוך דריסת טובת המדינה".

משך חודשים אני נלחם בקונספירציות הללו וכעת ראש ממשלת ישראל (!) הוא שבועט בדלי. ככה אי אפשר יותר. הפעולות הללו פוגעות בישראל וקורעות את העם מבפנים. יש לנו הרבה עבודת תיקון לפנינו. בקרוב", כתב בנט.